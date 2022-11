De nada le ha servido a los habitantes de la urbanización Villa Guacara, que Hidrocentro funcione en Guacara, pues hace un año están sin el servicio de agua por tubería en horas del día.

Gioconda Espinoza informó que la situación afecta a unas 140 familias del urbanismo, cuyos integrantes se ven obligados a cargar agua desde otras comunidades, para poder abastecer sus hogares.

Explicó que el agua llega solo en horas de la noche y en la madrugada, pero con muy baja presión. Esto ha obligado a algunos vecinos a comprar bombas para subsionar el líquido, pero aun así les cuesta hacerlo. Esto ha generado problemas entre los habitantes, porque acusan a los que tienen bomba de impedir que ellos puedan almacenar el agua.

Espinoza señaló que han hecho varias gestiones ante Hidrocentro para que les arreglen el problema pero todo sigue igual. La gente se trasnocha para poder recoger el agua, e incluso algunos no pueden ir a sus trabajos por no tener ropa limpia o no poder bañarse con regularidad.

Una vecina de la urbanización El Samán, que está al lado, les permite llenar botellones porque allí se abastecen de pozo profundo.

La denunciante aseguró que el alcalde Johan Castañeda está al tanto de la situación, pero no hace nada por resolverla, pese a sus contactos con Hidrocentro.

Dijo que por sugerencias de Hidrocentro, en julio denunciaron la escasez de agua a través de la aplicación Ven-App, pro hasta ahora no han resuelto el problema.