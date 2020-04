Hallan cadáver de joven motorizado en Parque Caiza en Miranda

A través de su cuenta en la red social Twitter, el periodista de sucesos Román Camacho informó sobre el hallazgo del cadáver de un joven motorizado en los alrededores del sector Parque Caiza, ubicado en el municipio Sucre del estado Miranda.

Los cuerpos policiales detallaron que se trata de un hombre de aproximadamente 25 años de edad, de quien presumen resultó víctima de un accidente de tránsito, puesto que su moto y pertenencias se encontraban en el lugar y no tenía heridas de bala a simple vista.

Por su parte, los paramédicos forenses concuerdan con la versión del accidente de tránsito, puesto que hay indicios de que el sujeto derrapó en el sitio y no tenía casco. Registró una fractura craneoencefálica severa.

No se ha podido identificar al joven motorizado

Por lo pronto no se le ha podido identificar, porque no portaba ningún tipo de documentos. No obstante, se trata de un varón de piel morena que vestía bermuda color azul, franela y zapatos deportivos.

Al lugar del hecho acudieron comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), quienes se encargaron de levantar el cuerpo .