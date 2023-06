Hallan muerto a coronel relacionado con el escándalo de las escuchas ilegales en Colombia

Luego de conocerse la muerte de Dávila, medios locales informaron que este envió una carta a la Fiscalía en la que expresaba su disponibilidad para ser escuchado en una entrevista o interrogatorio para hablar del caso de Meza.

«Todo lo anterior, en concreto, tiene su génesis en las denuncias y publicaciones presentadas por la revista Semana que tratan sobre el caso de la jefe del Despacho Presidencial, Laura Sarabia, en los que presuntamente vinculan a la Jefatura para la Protección Presidencial», dice la carta.

Sin embargo, el abogado Miguel Ángel del Río, aseguró en su cuenta de Twitter que el teniente coronel Dávila le manifestó el jueves en una reunión que de la Fiscalía lo estaban amenazando.

«El día de ayer (jueves) me reuní con el coronel Davila quien me buscó para manifestarme que de la Fiscalía lo estaban amenazando. Le advirtieron que no se detenían ‘hasta que corriera sangre’. Hoy se quitó la vida con su arma de dotación. Lo de la Fiscalía es una persecución infame», afirmó Del Río.