Lewis Hamilton, piloto inglés de la escudería Mercedes, consiguió la ‘pole position’ que le permitirá salir en el primer lugar del Gran Premio de Rusia, que se disputará este domingo.

La primera posición obtenida este sábado es la número 96 de la trayectoria deportiva de Hamilton. Mientras que el Gran Premio de mañana será especial para él, ya que podría igualar las 91 carreras ganadas de Michael Schumacher. Si lo consigue, se pondría a la par del ex piloto alemán, quien es el más laureado de la historia de la Fórmula Uno y fue campeón del mundo en siete ocasiones.

Hamilton llegó a la meta por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que saldrá segundo. Por su parte, el otro representante de la escudería Mercedes, Valtteri Bottas, saldrá en el tercer lugar. Le siguen Sergio Pérez (Racing Pint), Daniel Ricciardo (Renault), Carlos Sainz (McLaren), Esteban Ocon (Renault), Lando Norris (McLaren), Pierre Gasly (Alpha Tauri) y Alexander Albon (Red Bull).

Se quedan fuera de los primeros 10 lugares los representantes de Ferrari. Sebastian Vettel se ubicó en la decimoquinta posición y Charles Leclerc saldrá de undécimo, continuando, de esta manera, con el mal momento que vive actualmente una de las escuderías más ganadoras e importantes de la historia de la Fórmula Uno.

Hamilton: “Lo normal es que me adelanten mañana, será difícil ganar”

A pesar de la ‘pole position’ obtenida este sábado, Hamilton se mostró con dudas respecto a la carrera de mañana. Reconoció que será difícil ganar porque lo normal será que le adelanten en la recta inicial.

“Tendré que empezar con el neumático blando, lo cual no es bueno, es bueno salir de la ‘pole’, pero aquí no por el rebufo, así que lo normal es que me adelanten mañana. Es difícil ganar la carrera, porque el resto llevan neumático medio”, explicó Hamilton tras la sesión clasificatoria.

El piloto inglés tendrá que salir con neumático blando debido a que fue el que utilizó en la segunda tanda clasificatoria, mientras que sus rivales usaron el medio, que tiene una mayor resistencia.

Hamilton, además, se refirió a la vuelta de una pequeña porción de público al circuito de Sochi. “Los echaba de menos durante todo el año y no puedo decir lo genial que es verlos. Espero que tengan su mascarilla y se mantengan a salvo. Es genial sentir el apoyo y verlos aquí”.