James Harden, el máximo anotador de la NBA y estrella de los Houston Rockets, fue multado este miércoles con 50.000 dólares por asistir a una fiesta incumpliendo las medidas de prevención frente al coronavirus.

“Harden ha sido multado con 50.000 dólares por violar los protocolos de salud y seguridad de la Liga”, informó la NBA en un comunicado en el que no menciona ningún otro tipo de sanción para el jugador.

“Harden violó esas reglas al asistir a una fiesta privada (en un espacio) interior el lunes 21 de diciembre”, recalcó el texto.

La NBA hizo este anuncio poco después de suspender el juego del miércoles entre los Rockets y los Oklahoma City Thunder, el primer aplazamiento de la nueva temporada que arrancó el martes, debido a casos de coronavirus en el equipo de Houston entre los que no se encuentra Harden.

El escolta ha protagonizado un pulso con los Rockets, la franquicia en la que milita desde 2012, al no serle concedida por ahora su demanda de ser traspasado a otro equipo.

Harden, de 31 años, se incorporó con retraso a la pretemporada y en esos días difundió videos en los que aparecía en varios festejos en Atlanta y Las Vegas.

En las últimas horas se difundieron nuevas imágenes por redes sociales en las que el jugador aparece aparentemente en otro club nocturno, tras lo cual la NBA inició la investigación que derivó en la multa.

Los protocolos de la liga contra el coronavirus prohíben, entre otras situaciones, “asistir a reuniones sociales en interior de 15 o más personas o entrar en bares, salas, clubes o establecimientos similares”, recordó la NBA.

En un mensaje en Instagram, Harden reconoció haber acudido a un evento y negó las versiones de que se trataba de un club de ‘striptease’.

“Una cosa después de otra”, escribió Harden. “Fui a mostrarle amor a mi amiga en su evento (no en un club de striptease). Cada día es algo diferente. No importa cuántas veces la gente intente arrastrar mi nombre, no podrán”, declaró.

Menos de 24 horas después de la inauguración de la nueva temporada, la NBA suspendió el miércoles el juego de los Rockets y los Thunder debido a que tres jugadores del equipo de Houston dieron positivo, o un resultado no concluyente, en sus pruebas de COVID-19 y otros cuatro fueron aislados por prevención.