John Rodríguez llegó a la E/S Aeropuerto de Flor Amarillo después de recorrer otras 4 estaciones de Valencia. En las bombas subsidiadas Michelena, Isabelica y Llano Petrol no estaban surtiendo, mientras que la kilométrica cola de la gasolinera a precio internacional en El Prado estaba avanzando.

Según el terminal de su placa a Rodríguez le correspondía surtir este martes, pero entrado el mediodía su esperanza se desvaneció: no vio llegar la gandola. Ahora deberá permanecer con el tanque vacío hasta el fin de semana cuando pueda probar a la suerte una vez más.

Los ciudadanos que no tienen el poder adquisitivo para comprar el litro a $0,5 rechazaron la desigualdad en la distribución y manifestaron su descontento con el sistema pico y placa, implementado nuevamente al inicio de la semana. “Ayer había gasolina en todos lados y hoy que me toca no hay. ¿Hasta cuándo se seguirán burlando del pueblo!”, exclamó la señora Ibet Montaner.

Los encargado de la estación Aeropuerto, que sí estuvo atendiendo a los carros con termnales 1 y 2 el pasado lunes, indicaron que en la mañana habían recogido 220 cédulas de propietarios de carros y 25 de motos, pero advirtieron que no podían garantizar el suministro hasta que no llegara el combustible.

A Montaner no sólo le molestan las horas perdidas, sino la exigencia del sistema pico y placa que las estaciones internacionales no aplican. “Si mandan a respetar el número de placa, entonces envíen gasolina todos los días”, exigió a las autoridades.

Disminuyen colas premium

Desde que 14 gasolineras de Carabobo se convirtieron en premium, los usuarios que pagan en divisas tan solo aguardan entre una y dos horas para abastecer sus tanques, y la extensión de las colas es cada vez menor.

En Naguanagua la E/S La Granja estaba surtiendo con normalidad, mientras que en la E/S subsidiada Santa Ana, donde se prohibió la cola de carros y la pernocta, una hilera de personas desesperaba por la llegada del combustible. La única estación internacional del municipio que no abrió, al menos temprano, fue Paramacay, hecho que en San Diego no ocurrió: todas las bombas premium estaban despachando y las filas eran más cortas que las de la semana anterior.

La gasolinera Castillito abrió a las 7:00 am y a las 12:00 pm más de 220 carros habían sido atendidos y el suministro continuaba, a tanque full, incluyendo motos.

En la estación subsidiada, Los Jarales (Brasilinda), la comisionada de la Policía de Carabobo,Delcy Durán, aseguró que 280 carros, 70 motos y 50 vehículos institucionales habían logrado surtir luego de que llegara una gandola cargada de 13 mil litros. “Se prestó el servicio a la comunidad, a patrullas, ambulancias y al sector de la salud”.

Los usuarios de la E/S Montemayor (a 5 mil bolívares el litro) no tuvieron la misma suerte.

Salir a las calles

Para Olinto Azuaje, quien desde las 5:00 hacía una cola de gasolina subsidiada, la indignante situación debe resolverse protestando. “Estamos viviendo una anarquía. Los problemas de la gasolina y de los demás servicios se resuelven saliendo a la calle. Si tomamos las calles entre todos los venezolanos esto se acaba, sacamos al señor Maduro que ha demostrado ser un incapaz”.

La motorizada María Guitiérez comparte las ideas de Azuaje. Ha dejado de hacer entregas por la escasez de combustible y ahora más que nunca le preocupa cómo mantener a sus cuatro niños. “Tengo dos meses sin gasolina, dos meses sin trabajar. Estamos cansados. Solo pienso… ¿qué futuro tendrán nuestros hijos?”.

Lea también: EudiS Girot: No hay suficientes gandolas para la distribución de combustible