Hasta un año pueden esperar los vecinos de diferentes sectores de San Cristóbal para que les suministren gas, algunos deben recurrir a las cocinas eléctricas, otros compran bombonas revendidas a elevados precios en moneda extranjera.

Los habitantes del sector Las Garbiras manifiestan, que desde hace un año no han podido acceder de ninguna manera al GLP y que hasta este miércoles 28 de abril les recogieron los cilindros vacíos, sin garantía de cuando sean entregados nuevamente, reseña La Prensa del Táchira.

Jennire Acevedo, vecina de esta comunidad asegura que durante este año sin el servicio ha tenido que optar por la compra de una bombona de 10kg, la cual en el mercado negro le sale en unos 20mil pesos colombianos, y que por lo general, debe comprar una de estas por mes, y mientras cuenta con el fluido eléctrico lo que puede lo elabora en una pequeña cocina eléctrica que tiene en su casa.

Las Garbiras no es el único sector que presenta esta problemática, en el Barrio San Carlos también están en las mismas condiciones. Uno de los vecinos de este sector, quien no quiso ser identificado, relata que su situación es complicada, pues nunca ha podido comprar gas revendido por que no cuenta con esos recursos.

En su hogar solo usan la leña y la cocina eléctrica como método para preparar los alimentos, y en caso de no tener luz esperan que finalicen los largos cortes eléctricos para poder comer.

Leer nota completa en La Prensa del Táchira