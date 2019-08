El sindicalista Rubén González, líder sindical de la estatal Ferrominera de Orinoco, sentenciado a nueve años de cárcel por ultraje a un soldado y a la Fuerza Armada, envió una carta al pueblo venezolano en la que le pide que sigan luchando por restituir la democracia en Venezuela.

González es considerado un preso político del régimen de Nicolás Maduro, ya que su defensa asegura que su condena es injusta, por ser un luchador social que intenta exigir reivindicaciones laborales.

En la misiva, González expresa que “hay que seguir resistiendo, protestando y exigiendo el cumplimiento Constitucional legal y contractual de todos nuestros beneficios que son intangibles progresivos e irrenunciables”.

De igual forma sostiene que “con este gobierno no se dialoga por corrupto incapaz y dictador”, en clara alusión a las conversaciones que la administración de Maduro y Guaidó han sostenido en Barbados.

A continuación la carta completa:

Primeramente darle las gracias a Dios y pedirle sabiduría e inteligencia para tomar la mejor decisión conforme a su voluntad que es buena, agradable y perfecta. Saludos a todos los trabajadores de Guayana y del país y decirles que hay que seguir resistiendo, protestando y exigiendo el cumplimiento Constituciónal legal y contractual de todos nuestros beneficios que son intangibles progresivos e inrrenunciables.

Ya llevo dos prisiones por defender los derechos de los trabajadores. Primero fue Chávez cuando estuve preso casi 2 años, me secuestraron de mí casa delante de mí familia me condenaron a 7 años 6 mese 22 días, luego me dieron libertad condicional y duré en un nuevo juicio más de 5 años.

Me declararon inocente y me dieron la absolutoria del caso y ahora fue Maduro nuevamente por reclamarles los derechos a los trabajadores. Después que entraron en mí casa en cd piar tumbaron una pared y agredieron a mí familia nuevamente fui detenido en la madrugada del jueves 29 de noviembre de 2018 luego de que los guardias nacionales retuvieron en una alcabala en Anaco cuando venía de una actividad con los trabajadores en la ciudad de Caracas, me inventaron unos delitos de Ataque al centinela “Ultraje a la Fuerza Armada Nacional” y “Ultraje al Centinela” me presentaron en los tribunales militares y la orden de reclusión fue la cárcel de La Pica Maturín.

Fui a la preliminar y sin ningún argumento jurídico legal me ratifican la privativa de libertad. Ahora después de cuatro audiencias de juicio, el pasado martes 13 de agosto fui condenado por “Ultraje a la Fuerza Armada Nacional” y “Ultraje al Centinela”a 5 años y 9 meses de cárcel por el Tribunal Militar 5to de Control de Maturín, Monagas, a cargo del coronel Alexis Baloa.

En todo esto toda mi familia ha sufrido las embestidas de persecución, chantaje y terrorismo de esta Dictadura y quiero decirles que tengo 43 años casado con mí preciosa esposa YADID ROJAS DE GONZÁLEZ, tengo cuatro hijos, once nietos cuatro yernos. Trabajé 2 años en Sidor y 35 años trabajando en Ferrominera Orinoco.

Como pueden ver soy un hombre de familia y de trabajo que fue el legado que me dejaron mis padres pero este gobierno no les importa eso ya que son unos forajidos y delincuentes pero seguimos PA´LANTE dándole las gracias a DIOS y cuando vamos en el camino correcto de la historia no podemos claudicar porque en estos instantes somos los instrumentos de guianza Luz y de justicia para una sociedad desesperanzada, afligida que necesita una palabra de aliento de Fe y Esperanza.

En estos momentos los hombres y mujeres Fuertes y combativos son los que escriben la historia porque no se desvían del camino ni lo obstaculizan sino que resisten, persisten y obtienen la Victoria y es importante que podamos entender que es la libertad de todos los venezolanos la que está en juego no es un grupo o un partido político es por eso que debemos dejar atrás las apetencias político partidista personales o de grupo construir la unidad de conciencia colectiva que es la base primordial para lograr el objetivo que no es otro que poner por encima la Democracia libertad y el bienestar general de todos los venezolanos.

Desde mi sitio de reclusión La Pica les hago un llamado a toda la dirigencia Sindical a los partidos políticos que verdaderamente son de oposición a los Estudiantes a la sociedad civil a los gremios ONG, etc., a seguir en resistencia ante este Gobierno forajido narcodictador delincuentes y corruptos que ha llenado a nuestra patria Venezuela de muerte de robo delincuencia organizada y destrucción de todo nuestro aparato productivo generalizado de nuestra economía.

Esto ha conllevado también a la destrucción del salario de los trabajadores y a una hiperinflación galopante, la más alta del mundo, donde hay muchos venezolanos muriendo y otros comiendo de la basura en un país rico es por eso que les hago un llamado a los colaboracionistas a los enchufados y obstaculizadores del proceso de libertad que quieren diálogo con el gobierno, elección con Maduro o sin Maduro.

A ellos quiero decirles que con este gobierno no se dialoga por corrupto incapaz y Dictador y que todas las instituciones del estado están viciadas y no tienen autonomía funcional ya que son títeres y payasos de las órdenes del gobierno y en estos momentos no se puede ir a elecciones sin garantizarles la confianza y transparencia del proceso electoral a todos los Venezolanos.

Es por eso que lo primero es que cese la usurpación de este régimen forajido y de todas las instituciones del Estado, Libertad para los presos políticos instaurar un gobierno transitorio que reorganice todos los poderes del Estado conforme a la Constitución y a la descentralización y autonomía funcional de cada uno de ellos y con eso empezar a generar la confianza nacional e internacional para la inversión de los recursos financieros de la pequeña mediana y grandes empresas, donde le garanticemos la seguridad jurídica a los inversionistas, para comenzar a impulsar nuestro aparato productivo.

Después de esa organización ponerle la fecha a las elecciones para que vuelva la democracia, la paz y el progreso para todos los venezolanos y renazca y florezca la Nueva Venezuela de la Mano del Dios Todopoderoso porque somos una tierra de gracia, rica y bendecida y cuando el justo Gobierna el pueblo se alegra.

Saludos a todos y pronto nos veremos en libertad

Atentamente,

RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ ROJAS SECRETARIO GENERAL DE SINTRAFERROMINERA

!!LA DIGNIDAD NO TIENE PRECIO!!

DIOS LES BENDIGA