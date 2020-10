Eden Hazard completó el último entrenamiento previo al partido de este martes entre el Real Madrid y el Borussia Mönchengladbach. El belga podría sumar sus primeros minutos de la temporada 2020-2021.

Es apenas el segundo entrenamiento consecutivo que completa junto al resto de sus compañeros, por lo que sorprendió que Zinadine Zidane lo incluyera entre los 21 convocados para el compromiso.

El entrenador francés, en la rueda de prensa previa, se refirió al regreso del ex del Chelsea. “Si está con nosotros es porque está bien y es una buena noticia. A mi no me sorprende y estamos todos contentos de verle con nosotros”.

‘Zizou’ no confirmó si Hazard tendrá minutos, pero aseguró que lo importante es que está de vuelta y que su regreso es positivo para el equipo.

El belga ha disputado apenas un partido en los últimos tres meses. Su última aparición con la camiseta del Real Madrid fue en agosto ante el Manchester City, duelo en el que forzó para ayudar a su equipo a clasificar a cuartos.

Pero su tobillo derecho no le ha dado tregua. Desde que saliera lesionado en noviembre de 2019 ante el PSG, Hazard no ha tenido continuidad por las lesiones y eso le ha pasado factura en su primera temporada de blanco.

Ahora, vuelve con la intención de recuperar su mejor forma e integrarse a la dinámica del cuadro blanco. Le espera el ‘Gladbach’ en la segunda jornada de la Champions, en la que el Madrid deberá llevarse los tres puntos si no quiere meterse en serios problemas para clasificar a octavos.