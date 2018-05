Es verdaderamente sorprendente que el señor Henri Falcón por su amañada decisión de convertirse en candidato para participar en el teatro electoral del 20 de mayo, recurra a la repetición de una serie de argumentos falsos y manipulados con el único objetivo de tratar de engañar a la población para que voten por él.

Evidentemente, esa actitud es el producto de una serie de hechos extraños que, sin duda alguna, en un futuro cercano se van a saber y que confirmarán la tesis de que este personaje de la política venezolana solamente sirvió de “Caballo de Troya”.

Pero sin extenderme más en ésta especie de prólogo electoral, nosotros sostenemos que Henri Falcón es el candidato de la mentira y no es el candidato de la oposición por lo siguiente:

1. La oposición hace pocos meses sostuvo reuniones en República Dominicana donde se exigieron una serie de condiciones que no son más que el cumplimiento de la Constitución y el gobierno no aceptó. Por ello la oposición no firmó el acuerdo leonino que los rojos rojitos pretendían y, en consecuencia, la determinación fue no participar en proceso electoral alguno hasta que se cumplan las condiciones electorales de ley.

2. Falcón, que falsamente pertenecía a la oposición, incumplió y por el contrario de forma incoherente, decidió convertirse en candidato presidencial sin pasar por un proceso de elección primaria o ser escogido por la vía del consenso.

3. Adicionalmente a ello, Falcón viajó a Nueva york para pedirle a la ONU que enviaran una delegación de observadores para verificar el proceso venezolano y también dijo que si la ONU no venía él se retiraba. Hoy en día vemos que a menos de una semana de las elecciones ni la ONU viene ni el señor Falcón retira su candidatura a sabiendas desde el principio. que una misión de la ONU no vendría porque no se cumplía con la normativa interna de ese organismo para tal fin.

4. Otra de las mentiras de Falcón es que en el Programa de Charito del viernes 11 de mayo dijo (palabras más, palabras menos) que al llegar a la Presidencia de inmediato emitiría varios decretos siendo el primero el de la liberación de los presos políticos. Lo que no dijo ni nunca dice Falcón; es que en el ficticio caso de que él fuera Presidente, no lo puede hacer de inmediato ya que el tomaría posesión en febrero de 2019; (ES DECIR 9 MESES DEPUÉS).

5. Y no sólo eso, sino que se tendrá que juramentar ante la ANC. Y que fuera del tema de si la misma es de origen legal o ilegal, ésta tiene poder y al juramentarse ante ella automáticamente está aceptando que es supraconstitucional y que inclusive manda más que el Presidente, convirtiéndolo en un Primer Magistrado eunuco y un pelele de la ANC. Por lo cual, si a la ANC no le parece bien alguno de esos famosos decretos, inmediatamente los manda a eliminar y punto.

6. Otra de las cosas que dice de Falcón es que de ganar, la comunidad internacional tendrá que reconocerlo lo cual no es cierto, ya que la comunidad internacional ha expresado claramente que no reconocerá a nadie que salga electo el 20M.

7. Por último, la otra cosa que oculta Henrí Falcón, es que él es un pésimo candidato con un alto porcentaje de rechazo, que en una elección en condiciones normales y estando en carrera gente como Leopoldo López, Enrique Capriles y Henry Ramos Allup no tiene el más mínimo chance y en éstas circunstancias donde lo que impera es el método Jalisco mucho menos.

Como epílogo vamos a decir que un candidato como Falcón que no tiene el apoyo académico, empresarial, gremial, sindical, de opinión y de la sociedad civil, jamás puede ganar una elección presidencial y su terquedad de llegar hasta el final simplemente confirma que su participación es un teatro el cual concluirá cuando el mismo 20 en la noche salga por los medios a reconocer el triunfo de Maduro.