El exgobernador del estado Miranda, y líder de Primero Justicia, Henrique Capriles, exigió este viernes la liberación del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano a 100 días de su detención.

«Se cumplen 100 días del secuestro del Primer Vicepresidente de la legítima AN Edgar Zambrano. Una arbitraria detención del régimen que no tolera que luchemos por la democracia. Exigimos su libertad porque no hay delito», expresó Capriles.

El parlamentario fue detenido arbitrariamente por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) el pasado 8 de mayo. Tras negarse a salir de su auto, fue llevado dentro de su automóvil por una grúa.