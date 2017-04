Enyerberth Montero estaba con el contingente antimotín de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) cuando una bomba incendiaria (molotov) le cayó en uno de sus brazos. El funcionario reprimía junto a sus compañeros la protesta opositora en el sector Palma Real de Mañongo, en Naguanagua.

Hasta ahora, el diagnóstico médico es quemaduras de tercer grado, como resultado de la acción que inició a las 10:00 a.m. y que aun se mantiene con detonaciones de armas de fuego, gas lacrimógeno y perdigones.

A las 9:00 a.m. el grupo todos con las caras encapuchadas, trancó la Autopista del Este con quema de cauchos y otros objetos que utilizaron como barricada. Funcionarios de la Policía de Carabobo llegaron al lugar y repelieron la protesta con bombas lacrimógenas, lo que provocó que los manifestantes se resguardaran en la avenida principal de Palma Real, desde donde inició el enfrentamiento que aún se mantiene al que se sumaron uniformados de la PNB y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes llegaron pasada las 11:00 a.m en dos tanquetas. Hasta ahora, no hay reportes de detenidos.