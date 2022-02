David Smolansky, comisionado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, en una entrevista con Carla Angola para EVTV Miami, sostuvo que a la hermana del niño asesinado la tienen en el centro de reclusión de Chaguaramas.

Según Smolansky, la menor de 2 años de edad, está retenida junto a varios adultos. Además dijo, que no tiene contacto con la familia y que está “detenida como un delincuente”.

En medio de la entrevista a través de EVTV Miami, explicó que al centro de reclusión de Chaguaramas es donde llevan a todos los migrantes y refugiados venezolanos.

En cuanto a la muerte del niño de un año, lo catalogó como un hecho terrible que hay que denunciar para que se haga justicia y no se repita más nunca. “Nosotros estamos velando por los derechos de todos estos venezolanos”.

En cuanto al aislamiento de la niña. Al parecer, es para que no cuente la verdad, pero estamos en un hecho bien grave, denunció.

Retorno a Venezuela

En vista de que no les permitieron el arribo a la isla, «ellos tenían la intención de regresar a Venezuela, obviamente no era lo que deseaban porque estaban huyendo se la situación que vive el país, pero no les quedaba otra opción», aseguró Smolansky.

“No tenían intención de llegar de una manera forzada ni de tener ningún enfrentamiento con la Guardia Costera de Trinidad y Tobago, pero los tripulantes de la fragata de guerra le dispararon al peñero quitándole la vida al bebé. “Hoy Venezuela está de luto, Carla, es un país que se nos desvanece”, aseveró el comisionado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos.

Por otra parte señaló, que la madre de los menores de edad, está recluida en un hospital trinitario.