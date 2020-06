Hermano de George Floyd pide ayuda a la ONU, Bachelet aboga por reparaciones

El hermano de George Floyd pidió el miércoles a las Naciones Unidas “ayudar a los estadounidenses negros” en un debate en la ONU en el que la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, abogó por reparaciones tras “siglos” de violencias raciales.

“Ustedes tienen el poder de ayudarnos a obtener justicia”, dijo el hermano de George Floyd, Philonise, en un mensaje video de tono muy combativo difundido durante la reunión en Ginebra. Pidió una “comisión de investigación independiente sobre las personas negras muertas por la policía en Estados Unidos y sobre la violencia desplegada contra manifestantes pacíficos”.

BREAKING: George Floyd's brother, Philonise Floyd, urges the UN to investigate police killings of Black people in America and help him get justice for his brother's murder. pic.twitter.com/HPyCjaFVWg

— ACLU (@ACLU) June 17, 2020