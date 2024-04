El físico británico Peter Higgs era una figura inmensamente inspiradora para los físicos de todo el mundo. Su extraordinario legado lo seguirá siendo para futuras generaciones, señalan científicos tras conocer su fallecimiento.

La Universidad de Edimburgo confirmó este martes la muerte de Higgs a los 94 años, descubridor del bosón que lleva su nombre.

«Además de sus extraordinarias contribuciones a la física de partículas, Peter era una persona muy especial. Una figura inmensamente inspiradora para los físicos de todo el mundo», indica el Laboratorio Europeo de Física de Partículas, CERN, en su cuenta de X.

«Un hombre de una modestia poco común, un gran profesor y alguien que explicaba la física de una forma muy sencilla y a la vez profunda».

Para Fabiola Gianotti, directora general del CERN, una parte importante de la historia y los logros de esta institución está ligada a él. «Estoy muy triste y le echaré mucho de menos».

Higgs fue galardonado en 2012 con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación. Allí el físico español Isidro González tuvo ocasión de conocer a quién sería además premio nobel.

«Desde mi punto de vista, era un hombre extremadamente modesto y discreto. Quizás alejado de la grandilocuencia a veces de algunos científicos», recuerda González, del Instituto de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias (ICTEA) de la Universidad española de Oviedo.

El nobel fue capaz de resolver el gran enigma de por qué las partículas fundamentales tienen masa y para ello postuló la existencia de una nueva que era distinta al resto que se conocen.

«Desde el punto de vista científico, plantearse que hay algo distinto y verlo confirmado por nuestro trabajo experimental, creo que tiene una relevancia».

Además, considera curioso que, siendo un hombre modesto y discreto, Higgs se acabara convirtiendo en un ícono de la física, al menos para algunas generaciones de físicos. Esto indica el gran impacto mediático que tuvo su descubrimiento.

En este sentido, Alberto Casas, del Instituto de Física Teórica (de la Universidad Autónoma de Madrid y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas), subraya que Higgs ocupa un lugar destacado entre los físicos de la segunda mitad del siglo XX por su trabajo de 1964. En él describe un mecanismo por el que las partículas elementales pueden tener masa.

Este mecanismo se conoce actualmente como ‘Mecanismo de Higgs’ y predice la existencia de la partícula llamada ‘bosón de Higgs’.

Para entender su importancia, Casas menciona que actualmente hay una teoría que describe a la perfección cómo funcionan las partículas elementales. Esta teoría es conocida como el Modelo Estándar de la física de partículas.

Esta teoría estaba en construcción en 1964 y entonces se veía que tenía un problema esencial. Su consistencia matemática exigía que todas las partículas elementales tuvieran masa cero, lo cual está en abierta contradicción con los experimentos; por ejemplo, los electrones tienen masa.

Los físicos, según Casas, se «rompían la cabeza» para resolver esta incoherencia. Fue cuando (por separado) el equipo belga formado por François Englert y Robert Brout, y por otro Peter Higgs propusieron un mecanismo que permitía que las partículas tuvieran masa.

Además, Higgs se dio cuenta que el modelo teórico exigía la presencia de una partícula nueva y con características nunca vistas: el bosón de Higgs.

«Cuando en 2012 (casi 50 años después) esta partícula se descubrió en el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) en Ginebra. Significó un gran momento para la física fundamental, pues se halló la pieza que faltaba para que nuestra comprensión de la naturaleza fuera consistente».

Se puede decir que Higgs fue un científico de una sola obra, ya que ningún otro trabajo suyo se acerca en relevancia a aquel de 1964. «Pero la importancia de este último es tal, que le sitúa entre los científicos más importantes del siglo XX», concluye el investigador.

Peter Mathieson, rector y vicerrector de la Universidad de Edimburgo, dice que era «un científico realmente dotado cuya visión e imaginación enriqueció nuestro conocimiento del mundo que nos rodea».

«Su trabajo pionero motivó a miles de científicos y su legado seguirá inspirando a muchos más durante generaciones», recoge Science Media Centre (SMC) del Reino Unido.

Alan Barr, catedrático de Física de la Universidad de Oxford, añade: «De la mente del profesor Higgs surgieron ideas que tuvieron un profundo impacto en nuestra comprensión del universo, de la materia y de la masa».

Para su colega, el científico Brian Cox, de la Escuela de Físicas y Astronomía de la Universidad de Manchester, el nombre de Higgs «será recordado durante el tiempo que se haga física».

Very sorry to hear Peter Higgs has died. I was fortunate enough to meet him several times, and beyond being a famous physicist – I think to his embarrassment at times – he was always charming and modest. And of course his name will be remembered as long as we do physics in the…

