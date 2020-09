El Inter Miami hizo oficial el fichaje del delantero argentino Gonzalo Higuaín, que llega procedente de la Juventus y desde este mismo viernes se ha incorporado a los entrenamientos del equipo.

El club publicó un video para presentar al ‘Pipita’, quien manifestó estar agradecido por el esfuerzo del Inter Miami por firmarlo y emocionado por vivir esta nueva experiencia en una “nueva liga y una bella ciudad”.

El equipo, que tiene a David Beckham como uno de sus propietarios, se hace de esta manera con un delantero con una gran trayectoria en el fútbol europeo, jugando en clubes de la talla del Real Madrid, Juventus, Milan o Chelsea.

Según el diario Miami Hearld, el atacante argentino de 32 años será el jugador mejor pagado de la Major League Soccer (MLS) con salario de unos 7 millones de dólares por año.

