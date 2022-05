El australiano Jai Hindle (Bora Hansgrohe) se mostró «orgulloso» de ser el primer ciclista australiano ganador del Giro de Italia, hecho que se confirmó tras la contrarreloj final de la 105 edición que entró en el anfiteatro romano de Verona.

Después de haberse quedado con la miel en los labios en 2020, cuando Hindley acabó segundo perdiendo la maglia rosa el último día, también en Verona, el ciclista «ausie» luchó «a muerte» para no repetir la amarga experiencia.

«Tengo muchas emociones juntas. Tenía presente lo que pasó en 2020. Ganar el Giro es increíble. Me sentí muy bien, como si volara. No podía permitir que aquella experiencia se volviera a repetir. Iba recibiendo referencias en la crono y me sentía bastante bien en la bicicleta. Así que al final pude tomar las curvas con cautela y asegurar», explicó Hindley en la meta.

Primer australiano ganador del Giro

Hindley (Perth, 26 años), pasó a la historia del ciclismo de su país. Su compatriota Cadel Evans llegó a lucir la maglia rosa, pero no logró la victoria final.

«Soy un australiano orgulloso y estoy encantado de llevarme esta victoria a casa, siendo además el primer australiano en ganar el Giro de Italia», concluyó.