Nuestro libertador cual brillante, se nos presenta en múltiples

facetas entre ellas: filósofo, educador, periodista, estadista,

estratega, visionario, político, diplomático, escritor, humanista,

conservacionista, legislador, Padre de seis naciones y ciudadano

ejemplar por antonomasia. Encontramos en él, una faceta para muchos

desconocida y poco divulgada, como es la de Abogado Honoris Causa;

para ello estudiamos que, encontrándose en Lima el 3 de junio de 1825,

las dignas autoridades de la Universidad Mayor de San Marcos, la más

antigua de América, fundada el 12 de mayo de 1551, presidida por el

Rector Miguel Tafur, representantes del gobierno, de los magistrados

de la Corte Suprema, de las máximas autoridades de la iglesia,

miembros del Colegio de Abogados del Perú, invitados especiales y

público asistente, nuestro Libertador recibe el título de Doctor

Honoris Causa.

El discurso de otorgamiento estuvo a cargo del docente Joaquín Larriva

y Ruiz quien expresó:

“…Se extenderá hasta donde sea capaz de incrementarse la gloria del

augusto nombre, que hace la admiración del orbe entero”

Bolívar, contesta en emotivas palabras de agradecimiento lo siguiente:

“Al pisar los umbrales de este santuario de la ciencia, yo me sentí

sobrecogido de respeto y de temor, y al verme ya en el seno mismo de

los sabios varones de la célebre Universidad de San Marcos, me veo

humillado entre hombres envejecidos en las tareas profundas y útiles

meditaciones elevadas con tanta justicia, al alto rango que ocupan en

el orden científico. …desnudo de conocimientos y sin mérito alguno,

vuestra bondad me condecora gratuitamente con una distinción que es

término y la recompensa de años enteros de estudio continúo…

¡Señores…! Yo marcaré para siempre este día tan hermoso de mi vida

y no olvidaré jamás que pertenezco a la sabia Academia de San

Marcos…..

Yo procuraré acercarme a sus dignos miembros y cuantos momentos me

pertenezcan después de llenar los deberes que ha contraído por ahora,

los emplearé en hacer esfuerzo para llegar; sino a la cumbre de las

ciencias en que vosotros os halláis, al menos en imitaros”.

Esta es pues una nueva faceta en la vida, obra y acción de Bolívar,

con su prolífica prosa dejó para la posteridad unos diez mil

documentos, de los cuales siete son reconocidos como los estelares, y

de ellos el máximo es el “Mensaje dirigido al Congreso reunido en

Angostura el 15 de febrero de 1819”; su caudal léxico estimado en

16.000 voces, muy elevado para la época, tomando en cuenta que

Shakespeare utilizó 15.000 y Cervantes más de 20.000 voces, según

estudio de la conocida filóloga peruana Martha Hidebrandt.

Los abogados tienen en Bolívar, al Libertador y al colega honorario,

que los inspira en la aplicación de la justicia con equidad e

imparcialidad, recordando de sus palabras expresadas el 23 de enero de

1815 en Bogotá: “la justicia es la reina de las virtudes ciudadanas, y

con ella se sostienen la igualdad y la libertad”.

