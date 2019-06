E l 13 de junio de 1790, nació en la población de Curpa- estado Portuguesa, José Antonio Páez, uno de los once generales en jefe de la Venezuela Heroica. Destaca como subalterno y como jefe por su astucia, valor y tenacidad. Reconocido como: el impertérrito, el Centauro, el León de Payara, el Taita y el Catire. Varias acciones llevan su sello personal, verbigracia Las Queseras del Medio, ejecutada el 2 de abril de 1819 con audacia y heroísmo, donde con ciento cincuenta llaneros con su lanzas erizadas, derrotaron mil doscientos soldados del ejército del jefe realista, general Pablo Morillo. Páez, es el héroe indiscutible de la magna batalla de Carabobo, fue ascendido a general en jefe en la histórica llanura.

Antes de salir de Achaguas, hacia la concentración del Ejercito Libertador en San Carlos, prometió en agradecimiento a los esperados triunfos, la imagen del Nazareno, promesa materializada en 1835. El 8 de noviembre de 1823, en horas nocturnas asalta los trincherones Príncipe, Princesa y Corito, en poder del general Sebastián de la Calzada, cercanos al castillo San Felipe. Único combate, donde Páez aplicando el Principio de la Guerra de Sorpresa, por llegarles el agua al cuello, avanzaron sigilosamente desnudos. Páez ofreció una honrosa Capitulación a un ejército rendido mas no humillado. En 1826, se involucra en el movimiento nacido en Valencia conocido como la Cosiata, que daría origen a la separación de Venezuela de la Gran Colombia en mayo de 1830, sueño integracionista del Libertador.

El Centauro ejerció la Presidencia de la Republica en 1831 y 1838, estableció facilidades para el ingreso de inmigrantes canarios. En 1842, ordeno la repatriación de los retos del Libertador desde Santa Marta. Páez sufrió en 1849 por sus antiguos compañeros de lucha cárcel en Caracas y Cumana. Fundó en 1863 el Colegio de Abogados de Venezuela. A causa del triunfo Federal salió desterrado ese año hacia los EE.UU, donde tradujo del francés al castellano ‘’Las Máximas de Napoleón Aplicadas a la Guerra’’. En 1869, escribió su Autobiografía dedicada a Venezuela, donde plasmó sus experiencias, hazañas y errores. Visitó varios países, fue objeto de reconocimientos, grados honoríficos y múltiples atenciones.

El general realista Pablo Morillo, de los mejores oficiales en América en carta al rey Fernando Vll escribió: ‘’Dadme a un Páez y cien mil llaneros y le pongo Europa a sus pie’’. El Taita Páez, falleció en New York el seis de mayo de 1873; sus restos a punto de ser colocados en fosa común, luego de quince años los restos fueron repatriados, gracias al general Hermogenes López, Presidente Encargado, nacido en Naguanagua, restos llevados al Panteón Nacional el 19 de abril de 1888.

El Centauro era compositor, igualmente tocaba violín, piano y violonchelo. Un acertado retrato espiritual elaborado por el poeta del pueblo, Andrés Eloy Blanco, expreso: ‘’A través de Páez, se llega inmediatamente a Venezuela, no hay un personaje que se haya parecidos más su autor, no hay un patriota más parecido a su patria, y no hay un guerrero que haya parecido más a su campo de batalla’’. Plazas, universidad en el municipio San Diego, avenidas, instalaciones, condecoración, unidades de militares y diversas instituciones, honra su valioso desempeño emancipador.

