Hollywood, el mundo de la música y la industria del espectáculo en general lamentó este lunes la muerte de la cantante y actriz Olivia Newton-John a los 73 años, después de más de tres décadas combatiendo el cáncer de mama.

John Travolta, su compañero en el eterno musical «Grease» (1978), fue de los primeros en dedicar unas palabras a su compañera de reparto: «Mi querida Olivia, hiciste nuestras vidas mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos más allá en la carretera y estaremos juntos de nuevo. Tuyo, desde el primer momento en que te vi y para siempre».

Travolta cerró su mensaje, publicado en Instagram, con un «tu Danny, tu John», en referencia al personaje que interpretó en la película, recordada por innumerables actores, cineastas y artistas como una de sus mayores inspiraciones.

“Única y amable”

A los pocos minutos de conocer su muerte el director de «Grease», Randal Kleiser, envió un comunicado al diario The Hollywood Reporter en el que aseguró estar «desconsolado» y recordó sus 40 años de amistad.

«Era única y amable. Durante más de cuatro décadas de amistad ella no exudó nada más que amor por todo el mundo que conoció. Olivia era exactamente tal y como te la imaginabas. La echaré de menos por siempre», añadió.

Viola Davis, Antonio Banderas, George Takei, Mia Farrow y James Gunn fueron algunos de los nombres del espectáculo que se sumaron a las condolencias.

«Mi primer flechazo de niño. Me encantaron ‘Grease’ y su música, y casualmente también compré y viví durante un tiempo en la casa que construyó en Malibú. Descansa en paz», dijo el cineasta James Gunn, director de «Guardians of the Galaxy» y «The Suicide Squad».

“Mi infancia”

La actriz Viola Davis también destacó la influencia de Newton-John en su juventud: «¡Fuiste mi infancia! Tu talento, aplomo y belleza. ¡Que Dios bendiga a tu familia, gracias por crear recuerdos eternos!

Tampoco faltó George Takei, una de las estrellas de «Star Trek», quien calificó a Newton-John de «icono» y lamentó que se haya ido «tan pronto» a los 73 años». «Que sepas que siempre estaremos irremediablemente dedicados a ti, Olivia. Descansa en canto y alegría».

El español Antonio Banderas compartió varias escenas de la actriz en «Grease» y «Xanadu» al tiempo que pidió que descansara en paz, algo que también hizo la actriz Jane Lynch, que interpretó uno de los himnos de Newton-John, «Physical», en un capítulo de «Glee» al que la cantante acudió como invitada.

Por su parte, la cantante Melissa Etheridge señaló que Newton-John fue «una de las primeras en llamar» cuando fue diagnosticada de cáncer. «Qué mujer tan bella y qué talento tan especial».

Grease es “the word (la palabra)”

También se pronunció la Academia de Hollywood, que entrega anualmente los Óscar, al subrayar que «Grease» no solo fue la película más taquillera de 1978, si no que se convirtió «para siempre» en «la palabra», en relación al romance de los protagonistas del musical.

Nacida en el Reino Unido, pero criada en Australia, Newton-John (Cambridge, 1948) desarrolló su carrera en el mundo del espectáculo como cantante, con éxitos de la talla de «If Not for You», «Let Me Be There» y «Have You Never Been Mellow», aunque su nombre quedó inmortalizado en Hollywood al protagonizar «Grease», que se convirtió en el musical más taquillero del siglo XX.

Carrera prolífica

La cantante comenzó en el mundo de la música en la década de los 60, pero su primer acercamiento a las listas de éxitos no se dio hasta 1971 con su versión de «If Not for You», un sencillo compuesto por Bob Dylan, que también grabó George Harrison.

Tras colaborar con estrellas de la época como Cliff Richard, Newton-John ganó su primer Grammy en 1973 por su álbum debut «Let Me Be There», en la categoría de música country. Un año después, representó a Reino Unido en el Festival de Eurovisión.

A lo largo de su carrera, que luego se inclinó más hacia el pop, la cantante logró cinco números uno en las listas estadounidenses, incluyendo sus clásicos «Physical,» «Have You Never Been Mellow» y «You’re the One That I Want», este último parte de la banda sonora de Grease. EFE