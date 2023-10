Acostumbrados a los cohetes que suele lanzar el movimiento islamista Hamás, que gobierna de facto en Gaza, siguieron el protocolo y se refugiaron en sus búnkeres. Pero no estaban preparados para el horror que siguió.

Al menos cinco milicianos armados rodearon su casa, entraron al salón y forzaron la puerta del refugio donde Kofman -de 51 años- estaba escondida junto a su esposo y sus hijas de 22 y 15 años. Todo eso ocurrió mientras mantenían una llamada telefónica con sus familiares.

Hasta el momento no se ha hallado el paradero de Kofman y su familia.

«Se escuchó árabe, ruidos… y luego más nada», relata Dalia Fishman, gemela de Kofman, atormentada por la última conversación que tuvo con su hermana: «Siento que estoy en el Holocausto. No puedo hablar, estoy en el refugio, estoy escuchando a los nazis que me vienen buscar», le dijo.

«Cuando llamé a Orly no hubo respuesta, algo muy habitual en ella», cuenta Shpirer. Luego, su cuñado -que integra una unidad de rescate del Ejército- le dijo que el teléfono de Tomer llegó a manos de milicianos: «Nos contestaron en árabe tres veces y luego no contestaron más», le dijo.

Itzik Horn es padre de Yahir y Eitan, ambos aparentemente secuestrados por Hamás en el kibutz de Nir Oz. Cuando transcurrió un día sin saber de ellos, supo que algo horrible había pasado.

«Los padres tenemos esa sensación rara en el estomago», dice Horn con la voz entrecortada. «Llamé al mejor amigo de Yahir y me dijo que no estaban. Yo entendí rápido, pero viste cuando vos no querés entender lo que entendiste».

Sin hallar sus nombres entre los muertos o heridos, interpuso una denuncia ante la Policía, que aún no confirma su secuestro.