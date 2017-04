Una salida nocturna de Liuxinerth Dayana Capuano Valero, de 34 años, habría sido el detonante para que su esposo César Romero acabara con su vida y luego se lanzó desde la platabanda de la vivienda.

Cegado por los celos el hombre de 39 años mató a la madre de sus dos hijos y posteriormente se lanzó desde la platabanda del segundo piso de la vivienda donde residía desde hace unos seis años con su esposa.

Romero tenía una orden de alejamiento de su pareja desde hace un mes por agresión. La mujer sin embargo permitió la estadía del padre de sus hijos en la vivienda para que el hombre estuviera cerca y pudiera compartir con los niños de nueve y 15 años.

“Era mejor que Dayana no lo hubiese recibido”, comentaron vecinos de la vereda 3, en la manzana 1, del sector Lomas de Funval, la mañana de este viernes luego de que sucediera el hecho. Una amiga de la víctima comentó que le había advertido a la joven repostera que no le permitiera la entrada a su marido en la residencia porque podría hacerle daño, de igual manera la dama lo permitió convenciendo a su amiga que no tuviera temor, aseguraba que su esposo no la volvería a maltratar debido a la caución que había en la policía.

Capuano y Romero eran novios desde niños. Tenían alrededor de 23 años conviviendo juntos, nacieron y se criaron en la vereda 4 del sector. Desde hace seis años con esfuerzo lograron adquirir su propia vivienda, la cual quedó marcada por la tragedia.

Los vecinos de la zona consternados por el hecho indicaron que Romero y Capuano tenía algún tiempo separados y no dormían en la misma habitación, pero nunca imaginaron que algo así pudiera suceder.

Una amiga de la víctima comentó que Capuano le envió un mensaje de texto alrededor de las 11:00 p.m. del jueves invitándola a salir. La mujer quería distraerse porque estaba estresada, le comentó en el mensaje a su amiga.

La amiga rechazó la propuesta debido a que tenía que trabajar este viernes, al parecer Capuano decidió salir sola a tomar unos tragos.

Aproximadamente a las 6:00 a.m. de este viernes llegó a su vivienda, su esposo habría pasado la noche esperándola y luego de una acalorada discusión presuntamente cerca de las 9:00 a.m. le golpeó el rostro y la estranguló. Entre el temor y la tristeza decidió lanzarse desde la platabanda mientras sus hijos dormían.

Una vecina de la comunidad sin saber lo que pasaba llamó una ambulancia y trasladaron al hombre inconsciente hasta la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET), al regresar preguntó por Dayana para decirle que su esposo estaba en el hospital pero se llevó la trágica noticia que su amiga había muerto en manos de su cónyuge.

Mientras el cuerpo de Capuano yacía casi desnudo, solo cubierto con una camiseta, el hombre permanecía gravemente trastornado en el hospital y los hijos se marcharon con su tía sin tener la certeza de lo sucedido.

Familiares, amigos y vecinos de la comunidad estaban notablemente consternados, destacaron que antes de los problemas maritales era una linda pareja y se la llevaban muy bien, él nunca mostró conducta violenta. A pesar de los recientes problemas nadie imaginó que la relación terminara con ese trágico desenlace. Los hijos de la víctima perdieron a su madre y probablemente tendrán a su padre tras las rejas.

Romero actualmente no contaba con un trabajo estable, algunas veces realizaba mantenimiento de aires acondicionados, mientras Capuano se dedicaba a la repostería y a los oficios del hogar.