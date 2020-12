Un hombre estranguló a su pareja en el estado Cojedes y luego guindó el cuerpo por el cuello en una viga, para hacer creer que se había suicidado, pero la policía lo descubrió.

El hecho ocurrió el pasado miércoles 23 en el sector Sabana Larga del municipio Ricaurte. La víctima fue identificada como Arelis Carolina Muñoz, de 40 años, y el victimario Paul Alfredo Barrios Parra de 47.

Una vez recibida la denuncia de la muerte de la mujer, los funcionarios del Eje de Investigaciones de Homicidios Cojedes realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las averiguaciones de rigor.

Al ser interrogado Barrios Parra, pareja sentimental de Muñoz, narró que ambos estaban ingiriendo bebidas alcohólicas dentro de una vivienda, él salió un momento a la calle y al regresar la consiguió guindada en una viga, por lo que no tenía dudas que se había suicidado, pero desconocía el motivo.

No obstante la autopsia reveló que la causa de la muerte fue estrangulamiento. Ante este hecho Barrios Parra no tuvo otra opción que admitir el homicidio, a lo que agregó que simuló el suicidio para no ir a la cárcel.

De inmediato fue puesto a la orden del Ministerio Público.