La Iglesia católica conmemora hoy el Viernes de Concilio, preparación litúrgica para vivir la Semana Santa, que se inicia este 2 de abril con la celebración del Domingo de Ramos.

Es una celebración mariana procedente de Europa y traída a América con el proceso de evangelización que se dio a partir de 1532. La devoción pertenece a la piedad popular, representada por el dolor que padeció la virgen María con la muerte de su hijo Jesús.

Con el Viernes de Concilio culmina el tiempo de cuaresma, que son los 40 días reservados para la Pascua de Resurrección.

La Semana Santa este año comenzará este 2 de abril y terminará el 9 del mismo mes, cuando se celebre el Domingo de Resurrección. Es una semana para vivir la pasión y muerte de nuestro señor Jesucristo, que incluye el Triduo Pascual que va desde el jueves santo hasta el Domingo de Resurrección.

Tradicionalmente la misa crismal se celebra el Jueves Santo, pero este año en Valencia se programó para el Martes Santo, debido a que es el dia escogido por el administrador apostólico, para visitar la arquidiocesis.

En la misa crismal, que debe ser presidida por el obispo, se consagra el aceite que se usará el resto del año en las ceremonias especiales de la iglesia.

ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA

La catedral de Valencia dio a conocer su programación de la Semana Mayor que comienza este Domingo de Ramos, de la pasión del señor.

La entrega de palmas será a las 8:00 am, para luego realizar la misa y bendecir las palmas, a las 9:00 am. A las 10:30 am habrá otra misa.

Lunes Santo

Conmemoración de Jesús atado a la columna.

Misa 10:30 am.

Martes Santos

Conmemoración de Jesús Humildad y Paciencia

Solemne misa crismal 9:30 am, presidida por el obispo Saúl Figueroa, administrador apostólico de la Arquidiócesis de Valencia.

Miércoles Santo

Conmemoración de Jesús Nazareno.

Misa 8:30 am, 9:30 am y 10:30 am.

Procesión 11:30 am.

Jueves Santo

Misa in coena dómini 4:00 pm.

Adoración al Santisimo en el monumento hasta las 7:00 pm.

Viernes Santo

Pasión y muerte del señor

9:00 am oficio de lecturas. 12:00 m ejercicio de las siete palabras.

3:00 pm oficios de la pasión y muerte del señor

Sábado Santo

Solemnidad de solemnidades

La resurrección del señor

Vigilia Pascual 5:00pm.

Domingo de Resurrección

Misa solemne 9:00 am y 10:30 am

PARROQUIA NAGUANAGUA

Semana Santa 2023

Domingo 02 / abril.

Domingo de Ramos en la Pasión del Señor.

7:00 a.m. Reparto de los Ramos:

8:00 a.m. Bendición de los Ramos: Plaza Bolívar

Procesión con los ramos

8:30 a.m. Misa.

10:00 a.m. Bendición – Procesión con los Ramos y Misa en la Capilla “Nuestra Señora del Valle”, Urb Terrazas de Paramacay.

5:00 p.m. Misa.

Lunes Santo

4:00 p.m. Ejercicio del Vía Crucis en el Templo Parroquial

5:00 p.m. Misa.

Martes Santo

9:00 a.m. Misa Crismal.

Basílica Catedral de Valencia presidida por el Administrador Apostólico, Mons. Saúl Figueroa, y concelebrada por todos los sacerdotes de la Arquidiócesis de Valencia.

5:00 pm. Misa.

Procesión con la imagen de Jesús, Humildad y Paciencia, alrededor de la Plaza Bolívar

Miércoles Santo.

Día del Nazareno.

8:00 am. Misa. Confesiones.

4:00 pm. Ejercicio del Vía Crucis en el Templo Parroquial

5:00 pm. Misa. Confesiones Procesión con la Imagen del Nazareno alrededor de la Plaza Bolívar

Jueves Santo.

Conmemoración de la Institución de la Eucaristía y del Sacerdocio

5:00 p.m. Misa vespertina de la Cena del Señor

Procesión con el Santísimo Sacramento al Altar de la Reserva, o Altar del Monumento

Adoración ante el Monumento

Viernes Santo.

Conmemoración de la Muerte del Señor

Horas de Adoración al Santísimo Sacramento ante el Altar de la Adoración

5.00 pm. Celebración litúrgica de la Conmemoración de la Muerte del Señor.

Procesión con las imágenes de Jesús en el Sepulcro y la Virgen Dolorosa

Sábado Santo.

El templo permanecerá cerrado

En el día se tendrá limpieza general de los templos

Hora: 7:30 p.m.

Solemne Vigilia de la Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.

Los feligreses pueden llevar un cirio o vela.

Lucernario y Encendido del Cirio Pascual en el Boulevard de la Plaza Bolívar.

Liturgia de la Palabra. Liturgia Bautismal

Solemne Misa de la Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.

Domingo de la Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.

En todas las misas del domingo se bendecirá el agua.

8:00 am Misa.

5:00 pm Misa.

Domingo 16 / abril.

II Domingo de Pascua

Domingo de la Divina Misericordia

8:00 a.m. Misa.

3:30 pm. Misa Solemne de la Misericordia.

Los oficios serán celebrados por monseñor Ricardo Guerra, párroco de Naguanagua o por el padre Froilán Medina, vicario parroquial.

PARROQUIA CANDELARIA DE VALENCIA

Las actividades de la Semana Santa en la parroquia Nuestra Señora de Candelaria en Valencia, comienza este mismo viernes con una misa a las 5:30 pm.

A las 6:30 se realizará un viacrucis en la plaza Candelaria.

El sábado primero de abril a las 5:30 pm será el concierto de música sacra en el templo parroquial.

Domingo de Ramos

9:00 am entrega de los ramos. 9:30 bendición y santa misa de ramos.

Lunes Santo

5:30 pm santa misa. Procesión Jesús Atado a la columna

Martes Santo

5:30 pm santa misa

Miércoles Santo

8:00am santa misa. 5:00pm santa misa procesión del nazareno. Encuentro con las imágenes de las parroquias Michelena, Santa Rosa y Candelaria, en la avenida Las Ferias cerca de la estación de servicio La Concha.

Jueves Santo

5:30 pm santa misa de la Cena del Señor.

Monumento al Santísimo Sacramento

El templo permanecerá abierto hasta las 9:00 pm

Viernes Santo

3:00pm meditación de las palabras de Jesús

5:30 pm celebración de la pasión de Nuestro Señor Jesucristo

El templo se abrirá a las 7:00 am

Sábado Santo

7:30 pm vigilia pascual

Bendición del fuego y bendición del agua

Domingo de Resurrección

11:00 am santa misa de resurrección

SEMINARIO ARQUIDIOCESANO NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO

Domingo de Ramos 2 de abril

Entrada de Jesús en Jerusalén

7:00am: Bendición de las Palmas en la Gruta de la Virgen de Guadalupe (estacionamiento del seminario).

7:15am Santa Misa

Lunes Santo

Jesús Atado a la Columna

5:30pm: Concierto Sacro 2023 (Entrada Libre)

Martes Santo

Jesús Humildad y Paciencia

9:00am: Santa Misa Crismal en la Catedral de Valencia (en el seminario habrá misa)

Miércoles Santo

Jesús carga con la Cruz

7:00am: Santa Misa. Santo Triduo Pascual

Jueves Santo

In Coena Domini, Institución de la Eucaristía, Día del Sacerdote

6:00pm: Santa Misa de la Cena de Señor, Lavatorio de los Pies

De 7:00pm a 11:00pm: Se tendrá la Adoración al Santísimo Sacramento

Viernes Santo

Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo

De 7:00am a 12:00m: Se tendrá la Adoración al Santísimo Sacramento (quienes realicen la visita de los 7 templos pueden asistir, de igual forma, quienes deseen permanecer en esta vigilia)

5:00pm: Celebración de la Pasión del Señor y Adoración a la Cruz.

Sábado Santo

Jesús en el Sepulcro

7:00am: Oficio de las Tinieblas. (Todos aquellos que deseen participar colaborando con la preparación del templo para la Santa Vigilia Pascual pueden asistir a esta hora).

7:00pm: Santa Vigilia Pascual “Jesucristo ha Resucitado, Aleluya, Aleluya”. (Puedes traer tu campanilla para tocarla en el momento del Gloria)

Domingo de Resurrección

7:00am Santa Misa de la “Solemnidad de la Resurrección del Señor”. (Bendición de agua)