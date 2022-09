Hoy y Después en Valencia

Domingo 14 de diciembre de 1980

El próximo miércoles será conmemorado el 150 aniversario del fallecimiento de nuestro Libertador Simón Bolívar. En Caracas y en Colombia, especialmente, se están cumpliendo fervorosos programas en memoria de quien ha sido uno de los hombres más íntegros y talentosos que ha dado nuestro continente en toda su historia.

Sin embargo, hemos notado, que acá en Carabobo, donde El Libertador fue un personaje estelar tanto para su aclamación como para su destierro, ordenado por el general José Antonio Páez, cuando se convirtió en el más implacable caudillo de la Republica, no se le ha dado la debida jerarquía a la efeméride.

Hasta el momento no se conoce el programa que ha debido haber organizado el ejecutivo del estado, por intermedio del Centro de Historia del estado Carabobo. Extraoficialmente ha trascendido que a las diez de la mañana habrá una sesión solemne en la Casa Páez, donde será orador de orden Luis Azcúnez, primer rector de la Universidad de Carabobo, y que a las once de la mañana monseñor Luis Eduardo Henríquez oficiara un funeral solemne, durante el cual pronunciará una homilía. Indudablemente que a la una del mediodía, hora cuando murió el Libertador, habrá las tradicionales ofrendas florales; pero del resto no se sabe más nada.

Claro está que ayer hubo un hermoso desfile de jóvenes estudiantes de los estados Aragua, Carabobo y Cojedes, pero parece que las autoridades locales de la ciudad, con excepción del gobernador Raúl Gómez, no dieron mucha importancia al acto porque nadie los vio por el Campo de Carabobo.

RADIO:

Radio Rumbos: Venezuela es Bellísima, programa de Reinaldo Espinoza Hernández en el que se destaca lo mejor de nuestro país.

Radio Latina: 6 a 8 a.m. Hecho en Venezuela, programa producido y comentado por Alfonso Navas Martínez, en el cual el país es la estrella por su música, sus tradiciones y costumbres. A las ocho de la mañana Concierto en Radio Latina, obsequio de exquisitos fragmentos musicales que nos ofrece todos los domingos Santiago Sánchez González. A las seis de la tarde Wilmer Rafael Hernández en su escuchado espacio Grandes Artistas Grandes Éxitos rendirá homenaje a la memoria del recién fallecido John Lennon.

Radio Satélite: a las siete de la noche Haydée Cadet presentará su espacio estelar El Sonido del Jazz.

ARTES PLÁSTICAS:

VIII SALÓN NACIONAL DE LAS ARTES DEL FUEGO, hoy será clausurado este evento de categoría al cual concurrió una distinguida representación de primera línea de nuestros ceramistas, esmaltadores y joyeros. Sala de exposiciones de la universidad de Carabobo, en la plaza de la urbanización Prebo.

CARLOS LUIS JACOME, un joven arquitecto dedicado al dibujo presenta una muestra bastante coherente sobre su interpretación de nuestra exuberante vegetación tropical. Centroarte El Parque. Abierto todos los días, con excepción del lunes, de cuatro a ocho de la noche.

MANUEL PÉREZ Y QUINTON HERNÁNDEZ: dos de nuestros más promisorios artistas jóvenes aunque con estilos diferentes muestran conjuntamente sus trabajos recientes en la sala de exposiciones de la escuela de teatro Ramón Zapata.

GORI, este artista que ha merecido honrosas distinciones nacionales como artista presenta sus obras en una nueva sala abierta cerca de la iglesia de La Purísima en la avenida Bolívar.

De la cartelera cinematográfica solo nos atrevernos a recomendarles la Locura Americana.