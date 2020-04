View this post on Instagram

La imagen de la Divina Pastora recorrerá este domingo las calles y avenidas de Barquisimeto para llevar sus bendiciones en medio de la pandemia del COVID-19. El equipo de elimpulso.com se encuentra desde tempranas horas en el pueblo de Santa Rosa para llevarles detalles del recorrido. Video: @haydeluzc Lea más detalles en www.elimpulso.com #DivinaPastoraIMP #Venezuela #Barquisimeto #Lara #Información #News #Noticias #ElImpulso #12Abr