Las palabras democracia y pluralidad resonaron con fuerza en la inauguración de la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo (Filuc), que celebra su edición número 20 en los espacios de la Galería de Arte Braulio Salazar y la plaza Fabián de Jesús Díaz, en Valencia.

Tras hacer un repaso de la evolución de la sociedad en torno a la literatura, el pregonero del evento, Rafael Arráiz Lucca, resaltó que la Filuc es un espacio para la civilidad y la democracia.

“Este evento tiene mucha significación porque es un encuentro plural, hay editoriales de distintos signos ideológicos que pueden convivir democráticamente y pacíficamente en un mismo espacio”. También destacó que la Universidad de Carabobo (UC) es una de las instituciones culturales democráticas más importantes del país.

La rectora de la UC, Jessy Divo de Romero, coincidió con el pregonero al reconocer el gran esfuerzo que se hace para garantizar la permanencia de la feria como un lugar de encuentro en las grandes diferencias. “Porque es la pluralidad, la diversidad lo que definitivamente permite esa libertad que tenemos todos de expresarnos y, qué mejor manera que hacerlo con la tinta y el papel”. También señaló que quienes asuman como nuevas autoridades de la casa de estudios, deben garantizar este sitio de encuentro.

Dijo que la Filuc se mantiene promoviendo la importancia del libro y de la lectura, y que por cinco días ofrecerá un programa rico en contenido. “Este es el escenario para recibir a muchos, a los carabobeños y a todos aquellos que consideran la importancia de la cultura en el desarrollo personal y del espíritu, ese es un libro, una manera de transportarnos a donde el autor nos lleve”.

El alcalde de Valencia, Julio Fuenmayor, celebró la inauguración de la Filuc y manifestó su alegría como egresado de la UC, dirigente estudiantil y profesor de la casa de estudios.

“Esto representa el encuentro de saberes, el debate permanente y el pensamiento diverso… Y llama a la reflexión que este es un espacio de ideas para lograr objetivos, y quizás nazcan paradigmas importantes en nuestra ciudad… Hay una generación de 27 años hacia abajo que se formó con la era digital, y es muy positivo que tenga la posibilidad de acceder estos espacios que son una tradición y patrimonio cultural”.

Libros que marcan vidas

Durante su discurso, titulado “El libro, ese espacio democrático”, Arráiz Lucca recordó que el creció alrededor de la biblioteca de su familia, en la urbanización El Paraíso en Caracas, y que después hizo la suya de la que tuvo que vender casi la mitad en un momento en el que sus ingresos no eran suficientes para sobrevivir.

“Pero eso no me entristeció, he vuelto a comprar gran parte de los libros que vendí, entonces advertí que en las bibliotecas personales solo deben estar los libros a los que vas a volver, este criterio ha permitido que solo tenga libros esenciales en los anaqueles, los que no lo son van a las bibliotecas públicas a cumplir un servicio”.

Insistió en la necesidad de que los niños y jóvenes se acerquen a la tinta y el papel, a las redes, a cualquier instrumento, libro digital, podcast, radio o televisión, porque todos los medios de comunicación sirven para la divulgación del conocimiento y para la formación del pensamiento crítico que es la base del desarrollo de la ciencia y la tecnología.

La presidenta del comité organizador de la Filuc, Rosa María Tovar, se mostró complacida y emocionada al presentar a Arráiz Lucca. Destacó su sensibilidad, compromiso y conexión desde el día uno cuando aceptó ser el pregonero.

“Ha desarrollado una prolífica carrera como crítico literario, poeta, gerente cultural, abogado e historiador, es individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua, profesor titular de la Universidad Metropolitana de Caracas, titular de la cátedra Andrés Bello en la Universidad de Oxford, especialista en gerencia de comunicaciones integradas, ha publicado muchos títulos dedicados al estudio de la historia, ha recibido importantes galardones y mantiene una conexión muy importante con sus públicos y lectores a través de programas de televisión y radio”.

En el acto de inauguración estuvieron presentes autoridades de la UC como el vicerrector académico, Ulises Rojas; el vicerrector administrativo, José Ángel Ferreira; el secretario Pablo Aure; los decanos de Faces, Benito Hamidian; de la Facultad de Ciencias de la Salud, José Corado; de Face, Ginoid de Franco; de Odontología, Yngrid Acosta; de Ingeniería Manuel Jiménez; entre otros.

Programación integral

Durante la Filuc 2023 se rendirán homenajes a Alfredo Chacón, una de las figuras más destacadas de la intelectualidad venezolana de la segunda mitad del siglo XX; Jorge Gómez Jiménez, quien desde 1996 dirige la revista «Letralia, tierra de letras»; el poeta Adhely Rivero, cuyas obras han sido traducidas a diversos idiomas, y a Banesco por su compromiso con el bienestar de la comunidad y por la consolidación durante tres décadas del Fondo Editorial Banesco.

La participación internacional estará representada de manera presencial y a través de videoconferencias, entre ellos se encuentran Sergio Ramírez de Nicaragua; de España Rafael-José Díaz, Mariángeles Pérez López, Antonio López Cañestro; Stéphane Chaumet de Francia; William Neuman por Estados Unidos; Luz Teresa Valderrama y Juan Diego Gómez de Colombia y Liliana de Farías en representación de Portugal, quienes estarán en foros, talleres, conferencias, recitales, jornadas, además de las presentaciones de novedades editoriales.

El Chamario contará con importantes actividades para la promoción de la lectura de todos los niños que lo visiten, con una programación completa para que disfruten mientras se conectan con el libro y sus procesos, de la mano de su coordinadora Ana Karina Arenas.

Las presentaciones culturales, recreativas y musicales en el área de la Rotonda serán en cada cierre de jornada, con bandas colegiales, grupos urbanos y la actuación del reconocido cantante OneChot &The BMO.

También se cuenta con un área gastronómica dentro de la plaza con variedad de propuestas desde este 11 de octubre, hasta el domingo 15.