La zona industrial de Carabobo sigue deprimida. No hay indicios de crecimiento, se mantiene el 80 % de las empresas cerradas y no hay garantía de que se reactiven al no existir condiciones para tal fin con incentivos que priorizan la importación de productos terminados por encima de lo hecho en Venezuela.

La manufactura local, con empleos de calidad, los mejores sueldos del país y la certeza de progreso, se enfrenta a las facilidades que tiene un sector para comprar todo listo desde otros países, con exoneración de impuestos y sin tener que invertir para sostener todo un esquema de producción del que dependen las industrias.

Es por esto que, aunque el comercio tuvo un crecimiento positivo en 2021, lo hizo con mercancía importada y en perjuicio de la hecha en el país. “Estamos buscando que exista la igualdad, que se le dé prioridad a lo hecho en Venezuela para poder salir adelante. De lo contrario, es muy difícil”, aseguró el presidente de Fedecámaras Carabobo, Rafael Trejo.

Para él, es necesario que se implementen medidas urgentes para que la economía crezca. “No creemos que se trate de una burbuja, y el gobierno se dio cuenta que es la empresa privada la que está trabajando, estamos dando la cara, con mejores sueldos, abriendo santamarías, aun estando a un 8 0% de la capacidad instalada seguimos luchando por salir de esta crisis tan grande que venimos sufriendo desde hace muchos años”.

Leyes controladoras

Aunque es muy pronto para sacar conclusiones, Trejo dijo que las nuevas leyes y decretos que se han aprobado, relacionados con el ámbito económico, van a impactar al sector industrial y comercial.

“Veníamos de un leve crecimiento en 2021, pero hemos sido sorprendidos con un par de leyes comenzando el año”.

Insistió en que el encaje bancario tiene que ser reducido mucho más para que realmente las empresas y los nuevos emprendedores puedan ver futuro. “Fue poco lo que se cedió, y el nuevo decreto sobre notarias y registros va a afectar a los que desean iniciar sus empresas”.

La propuesta desde Fedecámaras Carabobo es a seguir pensando en positivo y a buscar alternativas para la reactivación industrial. “Estamos sufriendo el cierre de muchas empresas que no se si volverán a abrir, y la zona industrial está muy deprimida. Hay que tomar muchas medidas para salir adelante”.

Es por esto que se creó el Bloque Económico Centro Occidental junto otros cinco estados: Falcón, Lara, Yaracuy Aragua y Portuguesa “y estamos trabajando para progresar juntos”.