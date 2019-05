Me piden que no publique sus nombres. Ellos son dos de los oficiales que participaron en la acción de respaldo militar del 30 de abril a la que Juan Guaidó llamó “Operación Libertad”. Sostienen que en la mesa de negociaciones que llevó a ese día estaban Maikel Moreno (TSJ), el general en Jefe Vladimir Padrino López, el Mayor General Iván Hernández Dala (Dgcim y Casa Militar) y el general de División Manuel Cristopher Figuera (Sebin), reseña la periodista Sebastiana Barráez en un trabajo exclusivo para Infobae.

Aseguran que en vista de que la negociación salió de lo que estaba establecido, se separan de ella Maikel Moreno y Padrino López. “Y es ahí donde el grupo, a quien nos tocaba iniciar el movimiento, decidimos adelantarnos e irnos hasta el sitio (autopista a la altura de la Base Aérea La Carlota) porque iban a tomar acciones contra la persona que estaba dirigiendo la negociación que era el general Cristopher”.

Nuestra misión era manifestarnos e iniciar la fase final de la Operación Libertad

“Éramos parte –dicen- de toda la negociación que había, de los eventos que se prepararon en los días previos. Nuestra misión era manifestarnos e iniciar la fase final de la Operación Libertad que iba a generar el pronunciamiento de Maikel Moreno (presidente del Tribunal Supremo de Justicia) y del apoyo militar del Ministro de la Defensa (Vladimir Padrino López). Como no se suscitó, de todas las unidades militares que estaban dispuestas para ese día, algunas no se presentaron y los comandos del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia) que llegaron al sitio con nosotros, al ver que no hubo pronunciamiento alguno, se retiraron del lugar”.

Cuando los consulto sobre qué pruebas hay que eso que están diciendo sea cierto, responden que “tenemos una documentación fotográfica donde los comandos del Sebin estaban con sus brazaletes azules, antes de retirarse”, al no llegar sus jefes al lugar.

Explican que dentro de los acuerdos que se hicieron para llevar a cabo la Operación Libertad hubo la obligación de liberar a los presos políticos que estaban en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). “Esa responsabilidad la tenía el jefe de Investigaciones, Coronel Hannover Guerrero. Y en el caso del SEBIN la tenía el comisario Ángel Flores, quien se comprometió a liberar a los presos del Helicoide, además de darle cumplimiento al decreto de indulto presidencial a favor de Leopoldo López, firmado por el presidente Guaidó. También quedó firmado el indulto al comandante Igber Marín Chaparro, al mayor Suárez Ramos, al diputado Juan Requesens y a muchos más”.

Insisto en preguntarles qué demuestra que Hernández Dala, Padrino López, Maikel Moreno, Hannover y Flores estuviesen realmente comprometidos con la Operación. Responden que las pruebas están en manos del general Cristopher y que él las enseñará en el momento apropiado. “Fíjese algo, dentro de los agentes que manejaba Hannover hubo funcionarios que cuando fueron contactados por nuestro grupo, le pasaron la novedad y Hannover no hizo nada. Es decir, él nos demostró que sabía de este movimiento. Algunos de los oficiales tienen los mensajes de texto que los sacaremos a la luz pública en su momento”.

Hablan de varios funcionarios involucrados que aún no son públicos y destacan que estaba comprometido con ellos el jefe de la Policía Nacional, el general Carlos Pérez Ampueda, quien fue destituido el mismo día y que igual sucedió con el comandante Bastardo, de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

Les argumento en qué momento Padrino López, que es un oficial bastante curtido militarmente hablando, pudiera someterse a un proceso de conversación que lleve adelante el general Cristopher. “Nadie quiere perder su status quo. Usted, que es conocedora de la materia militar, sabe que en el Alto Mando se juegan muchos intereses, mientras que nosotros nos vamos más por la vía del patriotismo y del cambio profundo en Venezuela por una mejor calidad de vida”.

