Venezuela está acorralada, más que por el coronavirus, porque no hay combustible, por hasta 20 horas sin electricidad, poblaciones que durante meses no ha recibido agua potable, tampoco gas doméstico, graves problemas para adquirir medicamentos, con escasez de efectivo y deterioro avanzado de la moneda y la brutal inflación. Las protestas se hacen sentir en diversas localidades, también a través de mensajes en las redes sociales. La respuesta del gobierno de Nicolás Maduro es represión, amenazas, cárcel, miedo.

No solo ha sido la cantidad de periodistas detenidos e imputados, otros amenazados y detenidos por horas, equipos de trabajo robados o material borrado de las cámaras. Pero ha sido quizá más brutal el ataque contra personas a quienes se les ha ocurrido protestar o reclamar por la desastrosa situación que vive en su comunidad.

No es casual que Freddy Bernal, un policía metropolitano a quien Nicolás Maduro nombró en un cargo no legal, como protector del Táchira, dijo: “Toda persona que ha llamado por videos a alterar el orden público, a dar muestras de odio y llamar al levantamiento de la población en estos momentos están detenidos e imputados por la Ley del Odio. He ordenado la detención de todos y cada uno de ellos. Ya ustedes no verán esos videos, porque están en la cárcel (¿?) No lo vamos a permitir. No es tiempo de guarimbas, no es tiempo de payaseos, ni es tiempo de sabotear una acción de protección de la ciudadanía. De esas características hay cinco”, dijo mientras hablaba de los videos. Aseguró que les aplicarían todo el peso de la Ley.

Muchos funcionarios, sobre todo policiales y políticos, envían advertencias para que no se critique al gobierno. En un sonido se oye a un individuo, que dice ser policía, recomendarle a un chica: “Cada quien es libre de poner lo que quiere, pero resulta que hay una Ley que se llama incitación al odio. Eso es si tu pones que por Maduro están pagando 15 millones, que si ese m… gobierno”. Le dice que también se considera así si se dice que se salga a marchar o se exprese mal del gobierno. Incluso el sujeto le dice que si cae presa la van a extorsionar. “Un policía, compañero de nosotros, puso algo en forma de chiste, y fue preso”, dice.

Sin derecho a protesta

Un vecino de San Fernando de Apure dijo que “por un mensaje que se difundió en un grupo de WhatsApp de la urbanización Las Terrazas detuvieron a una vecina. O sea, por algo que es verdad: en San Fernando, en la estación de servicios Texaco y la bomba de Biruaca. Buenas noticias para los venezolanos y pueblo apureño. Ya podrán llenar el tanque de su vehículo, fácil y seguro, sin hacer colas, por tan solo 20 dólares si es un vehículo pequeño, 40$ si es un vehículo de 65 litros a 80 de capacidad y 80$ si es de 110 litros o más. Así como lo leyó. Precios de regalo, solo dólares. Busquen al coronel Torrealba, un tipo morenito, alto canoso, mala sangre con él manda a la gente su secuaz, el teniente de guardia. Ellos le solucionan su problema de gasolina”, decía el mensaje de la indignada mujer.

