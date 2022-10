Dio inicio a la 67 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid _SEMINCI_, cuyo desarrollo va del 22 al 29 de octubre, por lo tanto se proyectaran 273 títulos (184 largometrajes y 89 cortos), que dan vida a las diferentes secciones de la Semana de Cine, donde también destaca tres ciclos: “Pasolini/Bardem: 100 años. Dos faros del cine europeo”, “País Invitado: Irlanda’ y “Mungiu por Mungiu” (espacio dedicado a mostrar el cine del rumano Cristian Mungiu).

Una vez más el Teatro Calderón fue el escenario de la gala inaugural, la cual estuvo conducida por Eva Marciel y el comediante Javier Veiga, con ellos, el mítico grupo de música Los Secretos y la banda Glass Glandy.

A lo largo de la semana se honraran siete trayectorias, una de carácter internacional, al irlandés Jim Sheridan y el resto, a seis destacadas figuras del cine español, liderado por el productor y distribuidor, Andrés Vicente Gómez; a los realizadores Chame Sarmiento, Fernando Colomo y Manuel Gutiérrez Aragón, además, a los super aplaudidos intérpretes Victoria Abril y Antonio Resines.

En el primer día de la SEMINCI, sábado 22, más allá de gala, fueron noticias también el connotado realizador polaco Jerzy Skolimowski con el film “EO”, de la Sección Oficial, además, el director italiano Emanuele Crialese presento “Fuera de Concurso”, el melodrama familiar “L’immensitá”, con Penélope Cruz.

También tuvieron protagonismo el equipo al completo de la película española “No mires a los ojos”, que inauguro las proyecciones de semana de cine.

El veterano Jerzy Skolimowski llego a Valladolid, con “EO”

“EO” sigue de cerca las aventuras y desventuras de un burro gris, llamado Eo, en un largo viaje.

El cineasta de ochenta y cuatro años, hablo en la rueda de prensa, sobre las ventajas de que el protagonista de la película sea un animal, afirmando :_”Algunas veces, trabajar con animales es más fácil que trabajar con actores humanos. Porque los actores tienen una tendencia a intelectualizar el papel que hacen. Pero con un animal hay que buscar otras formas de expresión, porque lo que se «sacrifica» son los diálogos. En “Eo”, la música de la película es brutal, es música sinfónica, de Paweł Mykietyn, un compositor de música clásica que ha tenido que acercarse a otros registros musicales. Pero en esta narrativa, lo que oímos es una orquesta de 75 músicos, entregandonos una banda sonora especial, por que nos expresa el monólogo interior del burro Eo, el protagonista”_.

Skolimowski dejó claro que no le gusta discutir con los actores y en ese sentido trabajar con burros le ha resultado fácil. Idea que reflejo así :_“«Con los actores se puede hablar y explicar mucho, pero con el burro no hace falta explicar nada. Con el burro lo que hay que hacer es hablar en un tono suave, sin gritar, sin empujar… La verdad es que lo traté igual que trato a mi perro, con el que ya tengo muchos años de experiencia, y sé que en lugar de gritar, lo que funciona es la suavidad, la ternura… Bueno, la verdad es que teníamos otro arma secreta, que eran las zanahorias”.-

Un film refrescante, del genero road movie, que dice presente en la SEMINCI.

Por lo pronto, “EO” es la apuesta de Polonia, para lograr la ansiada nominación a Mejor Película Internacional 2022/23.

Las actividades del segundo día, domingo 23, se centro en el cineasta Mikhäel Hers, quien visita la SEMINCi para apoyar la competición de su film, “Les passagers de la nuit”, que abarca una historia de superación como de la cotidianidad de las relaciones familiares.

Paralelamente, tuvo lugar la Gala RTVE en el Teatro Zorrilla, donde se estrenó “Cuerpo abierto” (O corpo aberto), una película en la que “los límites se desdibujan”, siendo la ópera prima de la directora asturiana Ángeles Huerta.

La realizadora comento que con esta película pretende “llegar a las grandes multitudes”, un objetivo que cumple “desde lo real y lo genuino”.

Para hoy lunes 24, esta previsto la entrega de la primera Espiga de Honor (de siete), al realizador Chema Sarmiento, en la Gala del Cine y el Audiovisual de Castilla y León, que tendrá lugar en el Teatro Zorrilla y será presentada por Roberto Lozano.

Se contara con la presencia de Juan Rodríguez

Briso (director del corto “El novio de la muerte”), Enrique García (director del corto “Juan Carlos”) y del realizador Francisco Hervada.

Además se estarán presentando tres película de la Sección Oficial, la primera de ellas “Alma viva” con la presencia de la directora Cristèle Alves Meira, la actriz Lua Michel y los

productores Pedro Fernandes y Edyta JanczakHiriart (By Flabio). Posteriormente “Le otto montagne” de la realizadora Charlotte Vandermeersch, quien esta en Valladolid. Y en tercer lugar, “Nothing”, una película co-dirigida por Trine Piil y Seamus McNally, presentes en la SEMINCI.

“Alma viva” narra como la pequeña Salomé viaja hasta el pueblo de su familia, para pasar vacaciones. Pero su adorada abuela fallece repentinamente, llegando la tristeza y el caos a la familia, donde los adultos se pelean en la organización del funeral. La pequeña Salomé miedo, propio de la edad, al sentirse acosada por un espíritu (no precisamente, el de la abuela).

“Nothing” muestra al joven Pierre Anthon, cuya existencia se ve alterada a tal punto, que se dice que la vida no tiene sentido . Este drama personal de Pierre, afecta a sus compañeros de clases, quienes deciden convencer a Pierre Anthon de que está equivocado.

La película está basada en el ‘best-seller’ homónimo de la autora danesa Janne Teller.

“Le otto montagne” se centra en Pietro, un chico de ciudad, que tiene por costumbre pasar el verano con su familia, en un pequeño pueblo de montaña. Año a año se rencuentra con los suyos y su amigo Bruno, quien se ha negado salir de su entorno.

Pietro regresa y esto servirá para confrontarse con si mismo, de paso, descubrir lo que significa ser amigo para toda la vida, de Bruno.

En fin, así va desarrollándose la SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE VALLADOLID.

Homenaje a Juan Antonio Bardem, con la presentación del libro de “A viva voz. Juan Antonio Bardem de la A a la Z”

Gala INICIAL

A una hora de arrancar la primera gran noche de la SEMINCI, todos los invitados pasaron por la “alfombra verde”, para el deleite del público y prensa acreditada, que fueron ubicados lateralmente y frente del imponente Teatro Calderón (que se ubica al frente de la muy visitada Iglesia de Las Angustias).

Antes de acceder al teatro, los concurrentes fueron recibidos por Oscar Puente, Alcalde de Valladolid, Javier Angulo, director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid y Ana Redondo, concejala de Cultura y Turismo del ayuntamiento de Valladolid

Los primeros en llegar a la cita fueron Eva Marciel y Javier Veiga, presentadores de la Gala Inaugural de la 67Seminci

Entre los que se dieron cita, figuraron el actor y director Miguel Ángel Muñoz; Rubén Ochandiano; la modelo Estefanía Luyk; los cineastas Ángeles Huerta, Luc Knowles, Avelina Prat y el siempre noticioso, Emanuele Crialese; la periodista Elena Sánchez (de Radio Televisión Española). También llegaron las actrices Tamar Novas, María Vázquez, Mercedes Sampietro, María José Alfonso, Susana Abaitua, Marta Hazas como Macarena Gómez.

Con ellos, el Jurado Oficial de la 67 edición, liderados por la actriz irlandesa Kate O´Toole, el compositor chileno Jorge Arriagada, el crítico de cine y diseñador de imagen y sonido argentino Pablo de Vita, la guionista y directora de cine y televisión Patricia Ferreira, el diseñador de sonido mexicano Martín Hernández, la programadora/curadora del Festival de Cine Irlandés de Dublín y del East Asia Film Festival de Irlanda Marie-Pierre Richard y la reconocida cineasta Gracia Querejeta

Los últimos en llegar fue el equipo de la película “No mires a los ojos”, que abrió oficialmente las proyecciones de esta 67 edición, por lo tanto se apersonaron el director del film Félix Viscarret, junto a Juan José Millás (autor de “Desde la sombre”), Paco León, Leonor Watling, Àlex Brendemühl, Susana Abaitua, María Romanillos y la cantante Amaia.

La gala rindió un sentido homenaje no solo al CINE del connotado cineasta madrileño, Juan Antonio Bardem, sino por ser el centenario de su nacimiento.

Gracias a este momento, se dieron cita en Valladolid, los dos hijos del realizador y su viuda, María Aguado, quien claramente emocionada y con la voz entrecortada, dio gracias a este reconocimiento-homenaje a Juan Antonio Bardem.

En fin una noche redonda, en la que también destaco la cordobesa Macarena Gómez, quien llego a Valladolid, en calidad de Madrina del Festival, siendo la encargada de llevar hasta el público, el mensaje del director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, Javier Angulo, quien en su tradicional carta ha aludido a la vuelta a la normalidad como “el gran reto” de esta 67 edición, que viene enmarcada bajo un panorama de guerra y de crisis económica, donde además, se comunicó que el cine es la mejor medicina para combatir el pesimismo.

Una semana de buen cine, en 12 secciones

Las secciones de la Semana Internacional de Cine de Valladolid son “Punto de Encuentro” (se reúnen primeros o segundos films de ficción), “Tiempo de Historia” (un espacio competitivo, que está dedicado a los documentales internacionales), “DOC. España” (acá compiten films documentales Made in España_), “Castilla y León en largo” (abarca largometrajes y documentales, de directores de la comunidad de Castilla y León), “Castilla y León en corto” (sección competitiva de cortometrajes, a cargo de realizadores nacidos o residentes en la comunidad de Castilla y León); “Seminci Joven” (cine para el público joven entre 12 y 18 años), “Miniminci” (una sección pensada para los niños de entre 7 y 12 años), “Ciclos” (espacios dedicados a una cinematografía, un director o un género), “Spanish Cinema” (se reúnen acá, lo mejor de lo mejor de la cinematografía española, de lo que va del año), “Cine, Vino & Gastronomía” (muestra no competitiva, que habla del mundo del vino y de la gastronomía), “Cine & Cambio Climático” (títulos relacionados con el cambio climático) y la “Sección Oficial” (se congregan las películas y cortos, que optan al palmares de la SEMINCI).

Los filmes en competición

Un cartel competitivo, donde el objetivo es el situarse en lo más alto del pódium del palmarés, cuyos máximos premios son la “Espiga de Oro y de Plata” para las dos mejores cintas.

Las películas de la Sección Oficial, que compiten son la opera prima “No mires a los ojos” de Felix Viscarret (España / Bélgica), “Beautiful Beings Berdreymi” de Guðmundur Arnar Guðmundsson (Islandia), “Alma Viva” de Cristéle Alves Meira” (Portugal / Francia / Bélgica), “Return to Dust” de Li Ruijun (China), “Le Bleu du Caftan” de Maryam Touzani (Francia), “The Quiet Girl” de Colm Bairéad (Irlanda), “Clementina” de Constanza Feldman y Agustín Mendilaharzu (Argentina), “EO” de Jersy Skolimowski (Polonia / Italia), “Falcon Lake” de Charlotte Le Bon (Canadá), , “Nothing” de Trine Piil y Seamus McNally (Dinamarca), “No Bears” de Jafar Panahi (Irán), “Before, Now & Then Nana” de Kamila Andini (Indonesia), “Le otto montagne” de Felix van Groeningen y Charlotte Vandermeersch (Italia), “Les Passagers de la nuit” de Mikhäel Hers (Francia), “Pamfir” de Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk (Ucrania), “Vasil” de Avelina Prat (España), “Boy from Heaven” de Tarik Saleh (Suecia), y “Decision to Leave” de Park Chan-wook (Corea del Sur).

Más allá de ser parte de la SEMINCI, hay 5 títulos que luchan desde ya, por conseguir la nominación al Oscar 2022/23, a Mejor Film Extranjero, categoría rebautizada como Mejor Película Internacional. Las pre-candidatas a la “estatuilla dorada” son “The Quiet Girl” (Irlanda), “Beautiful Beings Berdreymi” (Islandia), “EO” (Polonia), “Alma viva” (Portugal) y “Boy from Heaven” (Suecia).

También se tiene previsto tres estrenos en la Sección Oficial, los llamados “Fuera de concurso”, siendo estos “Master Gardener” de Paul Scharader (Estados Unidos), “The Banshees of Inisherin” de Martin McDonagh (Reino Unido / Irlanda / EEUU) y “L’immensitá” con Penélope Cruz, de Emanuele Crialese (Francia / Italia), film que se proyectó ya.

El sábado 29, se conocerá a los triunfadores de esta 67 edición.