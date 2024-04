Después del empate de la pasada jornada ante el Nápoles, Federico Dimarco y el chileno Alexis Sánchez relanzaron este lunes al Inter con un gol cada uno en la victoria ante el Empoli (2-0) que devuelve a los interistas a los 14 puntos de ventaja, a solo 11 de levantar su vigésimo ‘Scudetto’.

Antes del parón de selecciones el Inter pareció ligeramente mortal, pero dos zarpazos en San Siro volvieron a colocar las cosas en su sitio. El Inter estuvo de nuevo intratable y dominó a su rival para acercarse a un objetivo que lleva semanas definido, un ‘Scudetto’ que, en caso de seguir a este ritmo, tiene su fecha de caducidad a finales de abril.

No quiso dar pie a ningún tipo de duda el equipo de Simone Inaghi y se adelantó en el minuto 6 de partido. Una jugada que pareció que no iba a llegar a nada acabó, como de costumbre, en la portería gracias al talento individual que atesora el equipo de Milán en todas las partes del campo.

La combinación, como en los últimos partidos, fue entre defensas. Con el denominador común entre todas de Bastoni como asistente, fue Dimarco el que se vistió del argentino Lautaro Martínez para definir por todo lo alto, con una medio volea desde fuera del área ante su exequipo.

Inter comanda la Serie A

La maquinaria interista estaba en marcha y el Empoli no pudo frenarla. Consiguió que no marcara, ciertamente beneficiado por la fortuna en las numerosas ocasiones que tuvo que defender y que Nicolò Barella, el galo Marcus Thuram o el turco Hakan Calhanoglu mandaron al limbo.

Pero no es el Inter un equipo que deje de intentarlo o que se deje llevar por el ritmo cansino de los minutos finales. Es un combinado que no perdona, que siempre está alerta y que no falla cuando tiene oportunidad.

Por eso, cuando el Empoli quiso reaccionar, el Inter cerró el duelo con una jugada clásica. Pase en profundidad a Dumfries por el perfil derecho y pase atrás para el delantero, que en este caso fue un Alexis Sánchez de nuevo bien colocado para sumar su segundo tanto liguero.

Se mantiene invicto el Inter en los últimos 24 partidos de Serie A, una competición en la que solo ha perdido un duelo y empatado cuatro. Sólo 14 goles encajados y 73 marcados. En San Siro se respira ambiente de campeón de manera merecida. El ‘Scudetto’ es solo cuestión de tiempo. Le faltan 11 puntos.

El Empoli, por su parte, se mantiene en puestos de descenso, decimoctavo con 25 puntos.

