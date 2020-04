Gremios educativos y padres consideran inviable culminar el año escolar por Internet

Representantes de gremios de educación y de padres organizados estiman que se pone en riesgo el sistema enseñanza-aprendizaje si se llegase a culminar el año escolar vía Internet, tal como lo está proponiendo el presidente Nicolás Maduro, pues las condiciones tecnológicas del país no lo permiten.

El mandatario nacional informó que se va a realizar una encuesta, a través del Carnet de la Patria, para ver si los estudiantes, docentes, padres y representantes están de acuerdo con que se culmine el período escolar de forma online.

La presidenta de la ONG Padres Organizados de Venezuela, capítulo Carabobo, Adelba Taffin, declaró que no le parece viable la propuesta, porque el 80 por ciento del estudiantado del país no tiene acceso a Internet, ni a computadores ni a teléfonos inteligentes.

Abogan por la actualización

Taffin expresó que, aún cuando todavía no se sabe a ciencia cierta cuándo terminará a cuarentena, lo lógico sería que cuando esto suceda el Ministerio de Educación ponga en práctica jornadas de actualización de estudios.

La idea es que los muchachos puedan recibir educación por parte de los docentes, que son las personas preparadas para impartir clases por tener los conocimientos.

A su juicio, el Ministerio de Educación tiene que asumir su responsabilidad y planificar la manera de reprogramar el año escolar, cuando culmine la cuarentena.

Piensa que lo peor que puede pasar, si se insiste en el planteamiento, es que todos los estudiantes pasen de grado, sin haber recibido el conocimiento necesario.

Adelba Taffin precisó que la mayoría de los padres y representantes no tienen los conocimientos necesarios para ayudar a sus hijos a hacer las tareas. Citó por ejemplo que una ama de casa, que solo haya aprobado sexto grado, no puede ayudar a sus hijos con los ejercicios de química o física.

Además, los estudiantes de física, química o biología, no pueden hacer las pruebas de laboratorio en sus casas.

Año escolar por Internet es una medida populista e irresponsable

La abogada considera que ésta es una medida populista e irresponsable, que no toma en cuenta la calidad de la educación y la continuidad del proceso educativo.

“Esto no favorece en nada a los estudiantes. Aquí no hay respeto por la educación. Yo creo que ellos ya tienen tomada esa decisión”.

Por su parte, Guillermo Padrón, presidente de la junta transitoria de Sinvema, manifestó que no están dadas las condiciones para que se culmine el año escolar en forma virtual.

Parón refirió, que en muchas partes de país no hay Internet, los apagones son recurrentes y no hay agua. Además, los maestros no tienen computadores ni teléfonos inteligentes, ni dinero para comprarlos. Y este tipo de cosas se la están haciendo saber, tanto los docentes como los representantes, al ministro Aristóbulo Isturiz.

No hay las condiciones técnicas ni humanas

Padrón expresó que, aunque el 66 por ciento de los contenidos escolares ha culminado, no se puede concluir el año virtualmente, porque no están dadas las condiciones técnicas ni humanas.

El gremialista apuntó que la capacidad adquisitiva de los docentes es muy variable, pues en una quincena puede recibir 200 mil bolívares, y en otra 300 mil. Sin embargo, se les está exigiendo terminar trabajos vía online, por lo que el gasto lo está asumiendo el representante.

Padrón comentó que los sistemas tecnológicos de las escuelas no han sido renovados. Cada escuela tenía su computadora y ahora no la tienen. Además, por los bajos sueldos, los maestros no pueden comprar teléfonos inteligentes.

De la misma forma añadió que los docentes están pidiendo un bono directo de unos 300 dólares, para paliar la precaria situación por la que están atravesando, pero todavía no han recibido una respuesta por parte del Gobierno.

Este jueves comenzará la encuesta en el Sistema Patria

En cuanto a la propuesta del régimen, este jueves 9 de abril comenzará en el Sistema Patria, la encuesta sobre la modalidad de educación a distancia para culminar el presente año escolar, según anunció la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez.

“El jueves tendremos a primera hora disponible en el Sistema Patria, la consulta para evaluar la culminación del año escolar en casa”, dijo.

Por su parte los ministros de Educación, Aristóbulo Istúriz, y para la Educación Universitaria, César Trómpiz, destacaron que “han sostenido importantes reuniones con los distintos sectores de la educación, a efectos de dar inicio a esta consulta”.

Aristóbulo Istúriz, ofreció detalles sobre las preguntas de la encuesta, que ya fueron enviadas al Jefe de Estado para su evaluación. Mientras que Trompiz explicó que este miércoles se hará un seminario de educación a distancia en el que participarán representantes de la Unesco, Unicef y expertos internacionales. Asimismo, se realizará otro seminario con la parte psicosocial.

El ministro recalcó el éxito de los mecanismos de la educación a distancia utilizados: Televisión, Internet, la radio, todas las plataformas, incluyendo las impresas, “lo que nos permitió culminar el segundo periodo escolar. Ya tenemos dos tercios del año escolar. El tercero inicia el lunes 13 y culmina a fines de junio y primeros de julio”.

De la misma forma precisó que están “estableciendo ampliar los espacios en la radio y la televisión: por turnos, uno en la mañana para Inicial y Primaria, y en la tarde, para Media y Media Técnica. Ya eso está hablado con el 8 y los canales del Estado.

“Convocamos a representamos de la educación católica, privada, subvencionada, y con los jefes de todas las zonas educativas”, para explicar las nuevas estrategias para culminar el año escolar 2019-2020, acotó Istúriz, quien más temprano detalló que las clases presenciales quedan suspendidas definitivamente en todo el país por la cuarentena.

Sin embargo, las familias venezolanas mantienen el programa de formación y adquisición de conocimientos a distancia a través del Plan Cada Familia una Escuela, con el apoyo de las Tecnologías de la Comunicación y la Información.

El funcionario remarcó que a encuesta que se realizará a través del Sistema Patria, busca consultar popularmente si el pueblo está de acuerdo en que el Año Escolar culmine a distancia para proteger a las familias venezolanas del COVID-19.