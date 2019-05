Con una carta, que hizo pública, Isaías Rodríguez presentó su renuncia como embajador de Venezuela en Italia. En la misiva dirigida a Nicolás Maduro, asegura que nació “para martillo” y del cielo le caen los clavos.

“No he aprendido a regatear indulgencias y ello es terrible y agotador en la política del día a día. Afortunadamente, el dolor proporciona confianza y seguridad (…) Sepa usted, Presidente, que sigo senderos rectos como los de una lanza”, dijo Rodríguez.

Asimismo, expresa que “no tiene usted que aceptar o reprobar esta carta. La haré pública porque es definitiva. No es irrevocable porque nada es irrevocable en la vida. Es simplemente definitiva, señor Presidente. No me vea ni me sienta vulnerable. Esa expresión es “neonazi” y no suena bien”.

Igualmente, aseguró que ha visto mucho ha “visto mucho marketing al lado suyo y también al lado de Chávez. La gente constantemente se bautiza, pero jamás se libera

de sus pecados”.

Rodríguez también alegó que aunque se siente orgulloso de haber sido embajador de Maduro, “en este momento, siento como si me quitara una de las tantas contracturas que tengo”.

