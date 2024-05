Israel ordenó este sábado el desplazamiento forzoso de unas 300 mil personas en el norte y sur de la Franja de Gaza. Esto en paralelo a la expansión de su operación en Rafah. También a la reanudación de sus actividades militares en Yabalia, en el norte, donde Hamás se está reagrupando.

Seis días después de la primera orden de evacuación en los barrios a las afueras del este de Rafah, que afectó a unos 100 mil residentes, Israel mandó hoy la salida de la población civil en los campamentos de Rafah y Shabura, y los barrios de Adari y Geneina; avanzando hacia el centro de la urbe, que acogía a 1,4 millones de desplazados.

«Dondequiera que mires esta mañana en el oeste de Rafah, las familias están haciendo las maletas. Las calles están significativamente más vacías», señaló en X Louise Wateridge, portavoz en Gaza de UNRWA, que estima que unas 150.000 personas han huido de la ciudad desde el lunes.

Everywhere you look now in west #Rafah this morning, families are packing up. Streets are significantly emptier; @unrwa estimates 150,000 people have now fled Rafah.

New areas have been issued evacuation orders towards central #Rafah in south #Gaza AND #Jabalia in North #Gaza pic.twitter.com/bolQsVQSJL

— Louise Wateridge (@UNWateridge) May 11, 2024