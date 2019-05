El excomisario Iván Simonovis habría evadido el arresto domiciliario con ayuda de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), según informaron dos fuentes enteradas del caso a TalCual.

Por su parte, el director del Centro Nacional de Comunicaciones del mandatario encargado Juan Guaidó, Alberto Federico Ravell, también informó a través de Twitter que Simonovis habría evadido el arresto domiciliario en el que se mantenía de 2014, debido a razones de salud.

— Alberto Ravell (@AlbertoRavell) May 16, 2019

Esta sería la segunda fuga de un preso político que se da con ayuda de funcionarios del Sebin. La madrugada del 30 de abril, el líder opositor Leopoldo López incumplió la medida de casa por cárcel que le impuso un tribunal en 2017, con ayuda de oficiales de la llamada “policía política” de Nicolás Maduro y por órdenes del general Manuel Cristopher Figuera, quien fungía como director del Sebin.

Ante los rumores de su fuga, el Sebin aumentó el número de funcionarios que custodian la vivienda de Iván Simonovis, ante rumores de enviarlo nuevamente a prisión.

Así lo confirmó su esposa, Bony Pertiñez de Simonovis, a través de las redes sociales. Indicó que no se encuentra en la vivienda, aunque vecinos le han informado sobre el cierre de la calle de acceso a su hogar.

No estoy en mi casa, vecinos me informan que la calle de acceso está cerrada. En este preciso momento no tengo ninguna información sobre el paradero de mi esposo @simonovis Durante días el Sebin ha estado amenazándolo con regresarlo a la cárcel

— Bony Pertiñez de Simonovis (@bonypertinezh) May 16, 2019