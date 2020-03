“Gracias por la preocupación de todos. Estoy sano y salvo, y muy sano. No se preocupen, no estoy en cuarentena. ¡Espero que todos se mantengan seguros y saludables también!”. Con este mensaje el actor Jackie Chan salió al frente para cortar de raíz los rumores que apuntaban a que podría estar en cuarentena por posible contagio del coronavirus. Fue a través de su cuenta de Instagram, donde el veterano intérprete desmintió la información.

Varios sitios de internet aseguraban que la estrella habría contraído la enfermedad y eso rápidamente se convirtió en tendencia en redes.

La situación de salud del veterano actor había tenido en vilo a sus seguidores.

Las especulaciones llegaron después de que periódicos digitales de China y Viertman aseguraran que tras haber estado en una fiesta con personas que padecen Coronavirus se encontraba en cuarentena.

Así que sus fans ya no tienen nada de qué preocuparse, distintas autoridades han hecho un llamado para que no se comparta información que no esté confirmada como lo fue en este caso.

El coronavirus está afectando a la economía, al mundo del deporte, a la música… El miedo al COVID-19 está generando alarma en todo el mundo, pero hay que tener cuidado con las informaciones que nos llegan, pues algunas pueden ser ‘fake news’.

Leer más en Tiempo Libre