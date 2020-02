El encargado de negocios de Estados Unidos para Venezuela, James Story, aseguró que la actuación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y de la ministra Iris Varela es similar a la de organizaciones terroristas, por lo cual la Administración del presidente Donald Trump podría calificar al régimen de Nicolás Maduro como un régimen que ampara al terrorismo.

“Es posible, por supuesto, porque las FAES, en el informe de Bachelet se habla de que más de 7 mil personas murieron a manos de las FAES. Las FAES es el organismo que está colocando en la cárcel a diputados de la Asamblea Nacional, están desapareciendo personas. Son cosas de grupos terroristas. Igual que Iris Varela, trabajando con prisioneros para darles armas para enfrentar a un pueblo que solamente quiere sus derechos”, dijo Story en entrevista en el programa Código 58 que transmite TVV.

El diplomático estadounidense anunció que en los próximos días Estados Unidos intensificará la presión contra el régimen de Nicolás Maduro, y afirmó que trabajan de la mano de la Unión Europea, de los países del Grupo de Lima y del TIAR para adoptar estas medidas.

“Podemos hacer sanciones secundarias y poner más presión a los ingresos que tiene la dictadura. Estas sanciones no son contra el pueblo de Venezuela. La dictadura puede comprar medicamentos y comida para el pueblo de Venezuela. Pero lo que están haciendo es colocar armas en manos de una milicia para enfrentar al pueblo”, explicó.

Además detalló que podrían emitir prohibiciones de viajes para funcionarios de las Fuerzas Armadas.

Story advirtió que si Nicolás Maduro continúa en el poder, el futuro de Venezuela será el terrorismo y el narcotráfico.

«Tenemos que pensar cuál es el precio de que los venezolanos no ganen su democracia. El precio es una dictadura que no domina el territorio. FARC, ELN, bandas criminales, terroristas dentro del país. Más bien Maduro es el alcalde de Fuerte Tiuna en este momento. Maduro no domina el país. Narcotráfico y terrorismo es el futuro si Venezuela no gana», advirtió.

El encargado de negocios expresó que le dan risa las acusaciones de injerencia que hace Maduro en contra de Estados Unidos, y aseveró que «los rusos tienen oficinas

