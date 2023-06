El actor y cantante estadounidense Jared Leto, de 51 años, ha escalado el muro del castillo medieval Sforzesco de Milán (norte de Italia) durante los actos de promoción del nuevo álbum de su banda, Thirty Seconds To Mars, mientras curiosos y turistas grababan la escena, que publican hoy los medios locales.

En plena ronda de entrevistas promocionales con la prensa milanesa, Leto, que es un gran aficionado a la escalada, decidió este miércoles subirse al muro de ladrillos de la fortaleza sin ningún tipo de seguridad y con las manos descubiertas, según se ve en unas imágenes que ya han comenzado a viralizarse.

«Necesito escalar, debería encontrar un edificio para escalar aquí en Milán también», confesó Letto a los micrófonos de una cadena musical italiana justo antes de lanzarse a trepar el muro del castillo.

El actor se encuentra estos días en Italia para publicitar «It’s the end of the world but it’s a beautiful day», el nuevo disco de su banda de rock y pop alternativo, que fundó junto a su hermano Shannon Leto hace 25 años, y que publicará su sexto álbum de estudio el próximo 15 de septiembre.

El polifacético artista es un habitual de las imágenes virales en internet.

Hace tan solo una semana, miles de personas compartieron en sus redes sociales las imágenes de Leto escalando la fachada de un hotel en Alemania y a principios de mayo los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco del disfraz de gato con el que acudió a la última edición de la prestigiosa Met Gala de Nueva York.

El castillo Sforzesco es una gran fortaleza histórica ubicada en el casco antiguo de Milán y un bien cultural protegido por el Estado italiano que data del año 1499.