La racha goleadora de Jarrod Bowen rehabilitó al West Ham ante el Brentford (4-2) y acabó con la crisis del equipo de David Moyes, que se reencontró con el triunfo y está otra vez cerca de la zona europea de la Premier League.

El derbi londinense despertó al equipo local, que agrandó la mala racha de su rival, anclado en la parte baja, lastrado por las tres derrotas seguidas en sus compromisos recientes.

El West Ham aprovechó la inspiración de su goleador, que en tres minutos en el arranque del partido del Estadio de Londres dejó encauzada la tarea para su equipo. Abrió el marcador en el 5, tras recibir un buen balón de Emerson, y marcó el segundo en el 7, cuando culminó un centro de Vladimir Coufal y llevó la pelota fuera del alcance de Mark Flekken.

El Brentford no había tenido tiempo para asimilar el mazazo; no había entrado en el partido. Lo hizo en el minuto 13, cuando acortó distancias en una estupenda jugada de Keane Lewis-Potter que no desperdició Neal Maupay para batir a Alphonse Areola y acortar la distancia.

Jarrod Bowen marcó hack trick

Fueron los momentos más equilibrados del choque, que volvió a inclinar a favor de su equipo Jarrod Bowen, autor del tercer gol también del West Ham tras recibir un balón de Mohammed Kudus.

Catorce tantos acumula en lo que va de curso Bowen, a la altura de los mejores anotadores de la Premier. Es tercero en la tabla, a un tanto del egipcio del Liverpool Mohamed Salah, que tiene quince, y a tres del noruego del Manchester City, Erling Haaland, líder con diecisiete.

El cuarto tanto fue del italiano Emerson, en el minuto 69, que cerró del todo el partido, aunque a ocho del final el congoleño Yoane Wissa volvió a batir a Areola para dar el segundo al Brentford después de un pase del danés Mikkel Damsgaard.

La victoria eleva al West Ham hasta la octava plaza, a ocho puntos del Tottenham, quinto, que marca la zona europea. El Brentford, decimosexto, queda a cinco del descenso que marca el Luton.

¿Quieres recibir nuestros titulares diarios, matutinos y vespertinos?

Únete a nuestro canal de Telegram

https://t.me/titularesec

O a nuestro grupo de whatsapp

https://chat.whatsapp.com/E55qyLa9mGw2hNNrN32r1b

Con gusto te los enviaremos