El ex candidato presidencial Javier Bertucci, aseveró este martes desde la ciudad capital que augura que el gobierno de Nicolás Maduro Moros anuncie nuevas liberaciones de presos políticos, luego de haber sido excarcelado un grupo de veintidós jóvenes en el estado Zulia en días pasados.

”Seguimos esperando que esta semana se hagan más liberaciones, hasta alcanzar el número que se le entregó al presidente. Yo le entregué una lista de 357 y hace unos días liberaron 22. Necesitamos que se liberen nuevos presos políticos esta semana como lo acordamos”, dijo Bertucci.

El pastor criticó que haya sido informada la detención de algunos funcionarios, pues a su juicio, eso es un reciclaje de presos políticos. Lo que me preocupa, es que metieron 14 más. Me preocupa que haya un cambio de aprehendidos. Al final vamos a quedar con una nueva plantilla de presos políticos. De eso no se trata, se trata de la paz del país, agregó.

Con respecto a la ayuda humanitaria, Bertucci señaló que se está llevando a cabo la conformación de las mesas técnicas para que a su vez estas se encarguen de distribuir los insumos en todo el territorio nacional. En este sentido extendió la invitación a la iglesia católica para que forme parte del voluntariado que entregará estos alimentos y medicinas. Además, instó al gobierno y la oposición para llegar a un acuerdo que beneficie a la población venezolana.

Le hago un llamado al Gobierno y a la oposición, debemos llegar a un acuerdo, debemos sacrificar cualquier sentimiento por el bien del pueblo venezolano. Mi llamado a la iglesia católica, para unirnos en la distribución de la ayuda humanitaria. Necesitamos unirnos sin proselitismo político, esto es por el bien de los venezolanos y no por una competencia entre bandos. Aseveró que al gobierno incumplir con alguno de los acuerdos que trazaron, no llevará a cabo conversaciones en un futuro, considera que no se debe seguir apresando venezolanos por pensar distinto, dijo el declarante.

Con respecto a la distribución de los alimentos explicó que no es importante quién la consiga, lo importante es distribuirla de forma equitativa, sin proselitismo, sin sectarismo. No se trata de controlar a la gente sino de honrar a un pueblo que lo han humillado con la comida, señaló.

Nota de Prensa