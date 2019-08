Con temas que permitirán evocar el sonido de las grandes bandas, el Hotel Hesperia WTC Valencia tiene el gusto de invitar a toda la familia carabobeña un nuevo concierto dentro de su programa Hesperia Cultural con la Orquesta Sinfónica Carabobo.

En esta oportunidad presentará a Jazz Trío OSC, este domingo 11 de agosto, a las 11 am en el Salón Caroní, y entrada gratuita.

Jazz Trío OSC es una agrupación de cámara conformada por los profesores Beatriz Olaizola en el teclado, Maikelf Velásquez en el saxofón y clarinete, y Orlando Chirinos en la batería. Para este concierto tendrán como invitados especiales a los saxofonistas Mirian Barcia y José Ruiz.

Sus interpretaciones llevarán al público a un recorrido musical por las diferentes épocas del jazz, del swing y de las grandes bandas. Así, interpretarán temas como *Lady Bird* de compositor Tadd Dameron; *Begin The Beguington* de Cole Porter; *Ain’t Misbehavin* de Thomas “Fats” Waller; *Satin Doll / Don’t Get Around Much Anymore* del gran Duke Einf, entre muchas otras.

Como cada domingo familiar, los niños serán bienvenidos a disfrutar esta nueva edición de Hesperia Cultural con tu Orquesta Sinfónica de Carabobo, en el Salón Caroní del prestigioso hotel, centro cultural de Carabobo y sede artística y académica de la orquesta.

Para comodidad de todos, los asistentes gozarán de una tarifa preferencial en el estacionamiento. Se dará sala a las 10.30 am y se restringirá el acceso al concierto una vez alcanzado el aforo.

Toda la información está disponible también en la cuenta de Instagram: @wtchesperiavalencia y en @sinfocarabobo.