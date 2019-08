El jefe del Comando Sur, Craig Faller, se reunirá este lunes 2 de junio con líderes de las Fuerzas Armadas de Colombia para “discutir preocupaciones” en la región.

“El almirante del Comandante Sur, Craig Faller, se encuentra en Colombia para reunirse con líderes para discutir inquietudes de seguridad regional y reafirmar el apoyo de seguridad de Estados Unidos a la nación”, expresa el Comando Sur en la red social Twitter.

#SOUTHCOM Commander Adm. Craig Faller is in #Colombia to meet with leaders to discuss regional security concerns & reaffirm U.S. security support to the nation. #EnduringPromise @USEmbassyBogota @mindefensa @FuerzasMilCol @WHAAsstSecty pic.twitter.com/79ToSDABqf

