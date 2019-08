Los movimientos en los Cerveceros de Milwaukee no cesan, y este sábado colocaron en asignación al lanzador derecho, Jhoulys Chacín, de acuerdo con el periodista, Robert Murray, encargado de cubrir al equipo para MLB.com.

The Brewers have designated Jhoulys Chacin for assignment.

— Robert Murray (@ByRobertMurray) August 24, 2019