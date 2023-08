El director de orquesta británico John Eliot Gardiner anunció este jueves que no actuará este año en el prestigioso festival Proms, organizado por la BBC, tras haber sido acusado de agredir a un cantante.

El respetado músico agredió supuestamente al contrabajista William Thomas después de que éste abandonara el escenario por el lado equivocado tras un concierto en Francia el martes, según han informado medios británicos.

El incidente ocurrió entre bambalinas, fuera de la vista del público, pero frente a otros miembros de la orquesta, según «Sky News».

En un comunicado divulgado hoy, Gardiner expresó «disculpas sin reservas» por haber perdido la «calma».

El director agregó que siente un «profundo arrepentimiento» por el incidente y comprende «hasta qué punto esto ha afectado a todas las personas involucradas en este gran proyecto».

«No hay excusas para mi comportamiento y me he disculpado personalmente con Will Thomas, por quien tengo el mayor de los respetos. Lo hago de nuevo, así como con el resto de los artistas, por los problemas que esto ha provocado», agregó.

«Sé que la violencia física nunca es aceptable y que los músicos siempre deben sentirse seguros», continúa el director en su nota, en la que detalla que no volverá a dirigir la ópera «Les Troyens» durante la actual gira europea que había iniciado.

El director Dinis Sousa reemplazará a Gardiner en la actuación programada en los prestigioso Proms, en Londres, el próximo 3 de septiembre.