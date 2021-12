El candidato a la Gobernación del estado Barinas por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Jorge Arreaza, se refirió este jueves a su relación con la familia Chávez.

Sobre la pregunta de un periodista en rueda de presa, el dirigente expresó que a Adán «lo quiere mucho» pero que a Argenis no lo conoce tanto.

Todos los Chávez me pueden dar un consejo pero yo no vine aquí a hacer lo que me dice Adán o lo que me dice Argenis, yo vengo aquí a hacer lo que el pueblo de Barinas me esté indicando y lo que el presidente Maduro me oriente hacer, sentenció.

Recordemos que Argenis Chávez, hermano del fallecido presidente Hugo Chávez, fue candidato a la gobernación de Barinas el pasado 21 de noviembre, pero luego de que el TSJ ordenara repetir las elecciones no fue seleccionado para representar al PSUV nuevamente.

Con información de Unión Radio