El reconocido boxeador venezolano, Jorge Linares, no peleará el próximo 28 de agosto frente al pugilista dominicano, Javier Fortuna, debido al positivo que dio el criollo en el test para determinar la presencia del virus.

La información fue confirmada a través de un tweet del periodista para la cadena USA Today, Andrew John, en la que anunciaba el resultado de la prueba para el contendiente tricolor, además de resaltar que fue hospitalizado y que la promotora Golden Boy ya buscaba un nuevo enfrentamiento para Fortuna.

Boxer Jorge Linares has tested positive for and has been hospitalized with the coronavirus and will not fight Aug. 28 in Indio, as scheduled.

I’m told that @GoldenBoyBoxing is looking for a new main event opponent for Javier Fortuna to keep the date.

— Andrew John (@Andrew_L_John) August 7, 2020