Hoy #24 Agosto acompañado del sector privado estuvimos nuevamente en la comunidad de Santa Ana visitando el pozo que surte a las comunidades de Valle Verde y parte de Guere, buscando opciones para la reactivacion del mismo en pro de las más de 600 familias que se encuentran afectadas. Desde la Nueva Primero Justicia @ldominguezb y @jorge.montes2020 #PrimeroLaGente trabajamos en pro de todos, para devolverle a los Naguanaguenses y a los Carabobeños calidad de vida, ya que no cuentan con algo tan esencial como el vital líquido. Por lo tanto nuevamente exhortamos al alcalde @alcaldegustavo10 y al gobernador @lacava10oficial para que cumplan con su palabra empeñada, ya que el 17 de enero del 2018 estuvieron en el lugar e iban a estudiar la factibilidad de la reactivación del mismo y luego en los meses de abril y julio de este año quedaron que sería reactivado en el mes de agosto, lo cuál No ha ocurrido hasta la fecha. #PrimeroLaGente #NaguanaguaTieneQuienLaDefienda #CaraboboTieneQuienLaDefienda #YoSiVoto #JorgeMontes #LeandroDominguez #RebeliónDeLasRegiones #PJ #ElPolloVaATuComunidad #AlumbraTuCalle #ElMédicoVaATuCalle #ElCompartirVaATuComunidad #PrevenciónCovid19