El primera base dominicano Albert Pujols sigue cosechando marcas y la más reciente que logró es en el apartado de más imparables para un jugador extranjero en las Grandes Ligas.

Al concluir el juego al receptor dominicano Gary Sánchez y al segunda base venezolano Gleyber Torres se les relacionó con Lou Gehrig y Babe Ruth, respectivamente, por su poder ofensivo con los Yanquis de Nueva York.

Los inicialistas, el cubano Yuli Gurriel y el puertorriqueño Edwin Ríos, pegaron dos cuadrangulares cada uno y mostraron también el poder de su bate.

Pujols pegó dos hits y remolcó tres carreras, estableciendo récord de Grandes Ligas de incogibles en la carrera de un jugador nacido en el extranjero, y los Angelinos de Los Ángeles vencieron 7-4 a los Piratas de Pittsburgh.

Pujols, de 39 años de edad, tuvo un sencillo impulsor en la cuarta entrada. Su imparable número 3.167 le permite superar al también dominicano Adrián Beltré, que consiguió 3.166, y quedó en posesión exclusiva del lugar 15 en imparables.

El receptor dominicano Gary Sánchez pegó jonrón de tres y los Yanquis de Nueva York derrotaron por décimo sexta ocasión consecutiva a los Orioles de Baltimore, esta vez con pizarra de 6-5.

Sánchez (26) se voló la barda en el primero al cazar al abridor Dylan Bundy llevando a dos compañeros por delante.

Su jonrón de tres carreras le dio 10 contra Baltimore.

El dominicano conectó perfecto 3 de 3 y terminó con tres remolcadas y dos anotadas.

El cerrador cubano Aroldis Chapman (33) se acreditó el rescate en una entrada.

Al concluir el juego a Sánchez y al segunda base venezolano Gleyber Torres se les relacionó con Lou Gehrig y Babe Ruth.

Sánchez y Torres (13 jonrones) se unieron a Gehrig y Ruth como el segundo dueto de los Yanquis en batear al menos 10 jonrones contra un mismo oponente en la misma temporada: Gehrig y Ruth golpearon 11 contra los Medias Rojas de Boston en 1927.

El receptor James McCann conectó grand slam y los Medias Blancas de Chicago vencieron 13-9 a los Astros de Houston, para quienes Gurriel pegó dos cuadrangulares.

Por los Medias Blancas, el guardabosques dominicano Eloy Jiménez (20) botó la pelota en el séptimo, solo, sobre Will Harris.

En la lomita la victoria se la acreditó el cerrador dominicano Alex Colomé (4-2) en una entrada y dos tercios.

Por los Astros, Gurriel (25) conectó par de jonrones y terminó con tres carreras remolcadas.

Gurriel sacó la pelota en el segundo contra el abridor Ross Detwiler, solitario.

En el sexto volvió a conectar de cuatro esquinas contra el relevo dominicano Jimmy Cordero, sin gente en el camino.

El segunda base venezolano José Altuve (22) también desapareció la pelota en el octavo, con un hombre en circulación.

