José Manuel Olivares, diputado de la Asamblea Nacional, aseguró que la cifra real de fallecidos por COVID-19, en Venezuela, es de 1.136 personas y no de 520, como señalan los datos de la administración de Maduro.

El también comisionado presidencial, del gobierno interino de Juan Guaidó, para Emergencia en Salud y Atención Sanitaria al Migrante, agregó que en el país se registran entre tres y cuatro mil casos diarios.

Olivares denunció que en Caracas, Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro no hay camas de terapia intensiva disponibles.

Son 1.136 venezolanos fallecidos que no estarán con su familia porque no hubo terapia intensiva, no hubo ambulancia, no hubo un sistema de salud para salvar vidas, expresó el diputado.

En cuanto a los trabajadores de la salud fallecidos por COVID-19, indicó que la cifra es de 174, la misma difundida por la ONG, Médicos Unidos Venezuela.

Venezuela sigue siendo el país con la mayor tasa de mortalidad en el sector salud (115%). Es el país donde es más riesgoso ser médico, afirmó.

El diputado señaló, en una transmisión por periscope en su cuenta de Twitter, que Venezuela sigue siendo la penúltima nación en hacer pruebas PCR en la región, además de tardar al menos 15 días para entregar los resultados.

Por otro lado, el parlamentario comentó que Maduro pretende ir a elecciones “sobre el cadáver de los venezolanos” y que los voceros del chavismo que dan los informes de COVID-19, empezaron a comunicar menos casos y así justificar las parlamentarias.